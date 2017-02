Politieke tegenstander van Duterte gearresteerd

De Lima is een van de felste tegenstanders van Duterte, die omstreden is wegens zijn oorlog tegen drugs. Daarbij zijn al ruim 7.700 mensen gestorven. De senator noemde de president afgelopen dinsdag een 'sociopathische seriemoordenaar' en had zijn kabinet opgeroepen hem ongeschikt te verklaren voor het ambt.



De aanklacht tegen haar komt van het ministerie van Justitie. Net voor ze vrijdag werd weggeleid zei ze: 'Ik ben onschuldig. Er is niets waar van de beschuldigingen dat ik geprofiteerd zou hebben van de drugshandel, dat ik drugsgeld heb aangenomen en drugscriminelen heb beschermd. Het zijn allemaal leugens.'



Ze zei ook dat ze zich niet zou laten intimideren. Volgens De Lima zijn de beschuldigingen een poging van Duterte om zijn critici de mond te snoeren. 'Het is een eer om de gevangenis in te gaan om waar ik voor heb gestreden.' Een woordvoerder van Duterte noemde de arrestatie een 'belangrijke stap in de oorlog tegen drugs'.

'Door seks geobsedeerde vrouw' De Filipijnse president Rodrigo Duterte. © Bloomberg Toen De Lima nog voorzitter was van de overheidscommissie voor mensenrechten probeerde ze tevergeefs Duterte te vervolgen die toen nog burgemeester van Davao was. Onder zijn lokale 'oorlog tegen drugs' kwamen duizend mensen om. De huidige president van de Filipijnenen maakte zijn politieke tegenstander eerder uit voor door seks geobsedeerde immorele vrouw.



Vorige week werd een klacht ingediend tegen De Lima bij de rechtbank van Muntinlupa, een voorstadje van de hoofdstad Manila. De klacht was gebaseerd op verschillende getuigenissen van gevangenen, die beweerden dat ze de voormalige minister van Justitie 'miljoenen pesos' hadden betaald om niet in te grijpen in de drugshandel in gevangenissen in het land.

