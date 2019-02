Politieke rel om mogelijke uitlevering Bahreinse voetballer

Het liefst staat hij op het voetbalveld, maar het enige veldje dat de Bahreinse voetballer Hakeem al-Araibi voorlopig mag betreden, is de luchtruimte van de Thaise gevangenis. De 25-jarige sportman werd deze week met ketens om zijn enkels naar de rechtbank in Bangkok gebracht, waar hij zijn mogelijke uitlevering aan zijn geboorteland aanvecht. Bahrein wil hem berechten wegens ‘terrorisme gerelateerde misdrijven, waaronder vandalisme’. Araibi zegt onschuldig te zijn en wil een toekomst als ‘politiek gevangene’ voorkomen.

Vluchtelingenstatus

De zaak rondom de voetballer is inmiddels uitgegroeid tot een politieke rel, waarbij verschillende regeringen en organisaties betrokken zijn. Bahrein wil dat Thailand de voetballer onmiddellijk uitlevert. Australië, waar Araibi sinds 2017 een vluchtelingenstatus heeft, wil dat Thailand de voetballer met onmiddellijke ingang vrijlaat, evenals de internationale voetbalbond Fifa. En Thailand? Dat wil het liefst van de voetballer af, zonder een kant te hoeven kiezen.

De kwestie begon in november vorig jaar. Araibi, die uitkwam voor het Bahreinse nationale elftal totdat hij in 2013 zijn land ontvluchtte, vloog van Australië naar Thailand voor een vakantie. Bij aankomst werd hij in de boeien geslagen. Hij bleek op de ‘rode lijst’ van Interpol te staan.

Bahrein wil hem berechten wegens ‘terrorisme gerelateerde misdrijven, waaronder vandalisme’

Bahrein vraagt om zijn uitlevering, omdat Araibi in 2012 betrokken zou zijn geweest bij de vernieling van een politiebureau. Hij moet een celstraf uitzitten van tien jaar. Maar volgens de mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch is de aanklacht verzonnen, en zou Araibi op ongeveer hetzelfde moment dat de vernieling plaatsvond een voetbalwedstrijd hebben gespeeld, die live werd uitgezonden op televisie.

Araibi behoort tot de sjiitische meerderheid in Bahrein, die in 2011 in opstand kwam tegen het soennitische koningshuis. Hij bekritiseerde het koningshuis vanwege de harde behandeling van demonstranten, en werd in 2012 gearresteerd. Hij ontliep uiteindelijk een gevangenisstraf door tijdens een interland asiel aan te vragen. Uiteindelijk belandde hij in Australië.

Maar Bahrein bleef hem in de gaten houden. Vier dagen nadat hij zijn visum had aangevraagd voor zijn vakantie in Thailand, plaatste Bahrein hem op de uitleveringslijst van Interpol.

Araibi smeekt de Thaise autoriteiten om hem niet terug te sturen: “Alsjeblieft, ik ben bang dat ik weer gemarteld word als ik naar Bahrein moet.”

De Thaise regering roept Bahrein en Australië op om ‘hun problemen onderling op te lossen’ in plaats van het probleem neer te te leggen bij Thailand, ‘dat alleen door toeval verzeild raakte in deze kwestie’.