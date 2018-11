Politieke beloftes aan Lelystad zijn moeilijk in te lossen

Het geld is er, om in Flevoland in het ziekenhuis de spoedeisende hulp en verloskamers open te houden. Minister Bruno Bruins heeft een speciaal potje klaarstaan, van enkele miljoenen per jaar. Hij heeft een ‘beschikbaarheidsbijdrage’ aangeboden aan de overnamekandidaten die in de race zijn om het ziekenhuis te redden. Alléén te besteden aan spoedeisende hulp en verloskunde.

Toch is daarmee nog lang niet zeker dat Lelystad een volwaardig ziekenhuis houdt. Het geld is het probleem niet, blijkt bij de onderhandelingen.

Woensdag had er duidelijkheid moeten komen over de toekomst van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. Houden Flevoland en de Noordoostpolder een ‘echt’ ziekenhuis, of moeten sommige polderbewoners voortaan bijna 45 minuten rijden naar buiten de polder? De onderhandelingen tussen de curator en de gegadigden duren echter nog enkele dagen langer.

Minister Bruins voor medische zorg heeft beloofd dat hij alles uit de kast haalt om in Lelystad de Eerste Hulp en verloskunde open te houden. Bruins kreeg van een unanieme Tweede Kamer vorige week bijna een dienstopdracht om dit te regelen. De Kamer wil niet zien gebeuren dat er na het faillissement alleen overdag nog maar ziekenhuiszorg is in een groot deel van de polder.

Ziekenhuis Harderwijk

Het is zeer onzeker of die politieke wens uitvoerbaar is. De Eerste Hulp dreigt een van de grootste struikelblokken te worden bij een doorstart. Sinds vorige week bemoeit minister Bruins zich actief met de gesprekken tussen de curator en de gegadigden. Er lijken nog twee serieuze kandidaten over: het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk en de Cardiologie Centra Nederland. De eerste heeft gezegd dat de eis van de Tweede Kamer ‘onmogelijk’ uitvoerbaar is. Zelfs als de minister extra miljoenen geeft.

Veertig procent van de streek­zie­ken­hui­zen moet eigenlijk de Intensive Care sluiten wegens tekort aan specialisten.

De oorzaak is in de eerste plaats het tekort aan gespecialiseerde artsen. Juist in de kleinere ziekenhuizen zorgt dit voor problemen. In Lelystad is nu al een tekort aan kinderartsen, terwijl er zes nodig zijn om 24 uur per dag veilig bevallingen te laten plaatsvinden. Ook bij de Spoedeisende Hulp zijn er te weinig artsen. De afdeling is sinds deze week tijdelijk ’s avonds dicht.