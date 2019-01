Politiek wil nieuwjaarsgeweld bestrijden met strengere handhaving

“Uit de babbelbox. Begin met optreden”, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam. “Kunnen we er voor zorgen dat mensen die dit jaar worden veroordeeld volgend jaar met de jaarwisseling vastzitten”, vraagt VVD-Kamerlid Antoinette Laan-Geselschap aan minister Grapperhaus.

Lees verder na de advertentie

De jaarwisseling verliep gisteren heftig. Zo verdubbelde het aantal geweldsincidenten tegen agenten naar 59. Voor een deel bestonden die confrontaties uit het gooien van vuurwerk naar de politie.

Dat er problemen zijn, ligt niet aan het vuurwerk, maar aan het gedrag van mensen

Aan nieuwe regels heeft Van Dam geen behoefte. “Ten eerste moeten mensen die zwaar illegaal vuurwerk bij zich hebben worden vastgezet. Dat kan al, maar het gebeurt niet. De politie is al bezig om mensen die zwaar vuurwerk verhandelen of in bezit hebben op te sporen via internet, maar het kan nog beter. In gemeenten zijn afspraken over tijden waarop geen vuurwerk mag worden afgestoken, maar die worden niet gehandhaafd. Ik weet dat de politie capaciteitsproblemen heeft. Toch is handhaven nodig.”

Steviger optreden van de politie is ook waar VVD’er Laan-Geselschap voor pleit. “Mensen die worden opgepakt moeten zware straffen krijgen. Dat er problemen zijn, ligt niet aan het vuurwerk, maar aan het gedrag van mensen.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bepleitte een jaar geleden voor om overlast tijdens de jaarwisseling te bestrijden met een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Het kabinet besloot in juni tot een betere controle op vuurwerk en zwaardere straffen voor geweld tegen de politie. Voor het afsteken van vuurmerk kunnen gemeenten nadere regels stellen, meent minister Grapperhaus. De OVV vindt dat dit de kern de onveiligheid niet aanpakt. Dat gebeurt door rotjes en vuurpijlen in de ban te doen, meent de raad.

De wijk Paddepoel in Groningen tijdens oud en nieuw. © ANP

Geen vuurwerkverbod Laan-Geselschap steunt Grapperhaus en voelt niets voor een landelijk vuurwerkverbod. “Het gedrag van een aantal klojo’s moet niet de maatstaf worden. Op heel veel plaatsen beleven veel mensen plezier aan het afsteken van vuurwerk. Excessen moeten we bestrijden, de handel en het bezit van zwaar vuurwerk moeten wij aanpakken. Een landelijk verbod is een te draconische maatregel.” Ook CDA’er Van Dam ziet geen heil in een landelijk vuurwerkverbod. “Dat is niet te handhaven. Nu halen Nederlanders al vuurwerk in België en Duitsland. Als wij gaan verbieden, gaan Nederlanders massaal de grens over. Veel Nederlanders doen het en blijven het doen. Pas als er een algemeen besef ontstaat bij de bevolking dat het anders moet, gaat er iets veranderen.” Toch wil GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg opnieuw met Grapperhaus in discussie over vuurwerk. Zij laat per sms vanuit Australië weten: “Hier hebben ze mooie vuurwerkshows en geen eigen vuurwerk. Een goed voorbeeld voor Nederland.”

Lees ook: