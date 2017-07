Politiechef Minneapolis stapt op na schietincident met ongewapende Australische vrouw

Het slachtoffer, de 40-jarige Justine Damond, overleed vorig weekend nadat een agent haar door het raam van een politieauto had neergeschoten. De vrouw was in haar pyjama naar het voertuig gelopen nadat ze zelf de politie had gebeld. Ze vermoedde dat een aanranding plaatsvond in haar buurt. Het voorval leidde tot ophef in Australië, de Australische premier Malcolm Turnbull eiste opheldering.

Burgemeester Hodges zegt geen vertrouwen meer te hebben dat politiechef Janee Harteau het korps nog verder kan leiden. Ook de inwoners van Minneapolis hebben het vertrouwen in haar verloren, stelt de burgemeester.

Twee jaar geleden vond ook al een dodelijk schietincident plaats onder leiding van Harteau. Een 24-jarige zwarte Amerikaan werd door de politie doodgeschoten na een gevecht. Harteau nam geen maatregelen tegen de twee betrokken agenten. Zij kreeg destijds veel kritiek op deze aanpak.

Betsey Hodges, de burgemeester van Minneapolis, tijdens de persconferentie waarin zij mededeelt dat politiechef Janee Hartenau aftreedt. © EPA

Het is nog onduidelijk waarom agent Mohammed Noor op de Australische schoot. Hij wil niet praten met de commissie die de zaak onderzoekt. De agent die de auto bestuurde zegt niet te begrijpen waarom zijn collega het vuur opende.

Afgelopen dinsdag doken gesprekken op tussen Noor en zijn collega, die zij over de dienstradio voerden. Daarop zijn luide vuurwerkknallen te horen. Mogelijk dacht Noor dat hij schoten hoorde.

Er zijn geen camerabeelden van het incident beschikbaar. De agenten hadden hun bodycamera niet aanstaan en de dashboardcamera heeft ook niets geregistreerd. Volgens het protocol hadden de agenten hun camera wel moeten aanzetten.

