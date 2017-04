Politieagent doodgeschoten op Champs-Élysées

Volgens de politie was er nog een tweede aanvaller betrokken bij het incident en gaat het waarschijnlijk om een terreuractie. Volgens een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken is het nog te vroeg om te spreken over het motief van de dader.



De politiebond meldt op Twitter dat de omgekomen agent in een auto voor een rood verkeerslicht wachtte toen de schutter langsreed. Volgens een ooggetuige stapte een man uit een auto en begon hij te schieten met een machinegeweer.

Dit artikel wordt aangevuld.

