Politie zoekt verbeten door naar moeder 'Sloterplasbaby'

Het kinderstraatje op de begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam-West is gevuld met teddyberen, gekleurde windmolentjes en kleine speelgoedauto's. Kindernamen staan in de stenen gegraveerd, maar het graf van de vorig jaar gevonden baby bij de Sloterplas draagt geen naam. 'Baby Sloterplas, juni 2016', staat er slechts op het marmeren hart.

In de aarde daarnaast is een oproep van de politie geprikt. 'Het is al weer een jaar geleden dat je bent gevonden. Moeder van de Sloterplasbaby, als je het grafje van je kindje komt bezoeken, wij willen je graag spreken en helpen.'

De politie zet nog altijd alles op alles om de moeder te vinden, of andere familie. Een jaar nadat de melding op de meldkamer binnenkwam, is er van haar nog geen enkel spoor. Die melding kwam op woensdagavond 8 juni toen een wandelaar langs de Sloterplas een oranje sporttas met daarin het in doeken gewikkelde levenloze pasgeboren kindje aantrof.

"Waar is de moeder, dat is onze grote vraag", aldus politiewoordvoerder Marjolein Koek. "Onze hoop is dat ze het graf bezoekt en besluit toch contact met ons op te nemen." Het onderzoeksteam gaat er vanuit dat de moeder haar kindje uit wanhoop heeft omgebracht. "We zijn ervan overtuigd dat er een verdrietig verhaal achter schuilt en dat ze hulp nodig heeft." Koek: "Het zou natuurlijk kunnen dat we uiteindelijk alsnog moeten overgaan tot vervolging, maar daar zijn we nu niet op gericht."

Emotionele zaak

Wat opvalt is de enorme verbetenheid bij de politie om uit te vinden wat hier gebeurd is. Het is een emotionele zaak, toen en nu. Tijdens de begrafenis in augustus sprak een van de rechercheurs: "Zoals men mag verwachten werd er zorgvuldig onderzoek gedaan. Een onderzoek dat werd overschaduwd door emotie. De tranen rolden soms over mijn wangen", aldus rechercheur Judith, die alleen bij haar voornaam bekend is.

Dat onderzoek is nog lang niet afgerond. De politie hoopt binnenkort via DNA tot een doorbraak te komen. Middels een zogenoemd DNA-verwantschapsonderzoek is het mogelijk DNA-profielen te vergelijken en zo ook directe familieleden op te sporen. In vijf jaar tijd is zo'n onderzoek in ruim dertig zaken uitgevoerd, drie keer leidde het tot een doorbraak, twee keer tot een veroordeling.

Het onderzoek werd overschaduwd door emotie. De tranen rolden soms over mijn wangen Judith, rechercheur

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat zulke onderzoeken uitvoert, laat weten momenteel meer dan 250.000 profielen van veroordeelden of verdachten in de DNA-databank te hebben.

In de zaak van de Sloterplasbaby is het ook mogelijk een zogenoemd Y-chromosomaal DNA-onderzoek uit te voeren, een aanvullend onderzoek dat zich concentreert op het onveranderlijke Y-chromosoom dat enkel van vader op zoon wordt doorgegeven. "Zo kunnen we ook naar verdere verwanten zoals ooms en (achter)neven zoeken. Mannen die bij een standaard DNA-verwantschapsonderzoek niet komen bovendrijven, zouden we door dit onderzoek opeens wel kunnen identificeren", legt Suzan Demirhan van het NFI uit.

Zulke onderzoeken zijn echter complex, tijdrovend en kostbaar en het is daarom onder anderen de officier van justitie die hierover beslist. Het OM zegt in deze zaak 'alle registers open te trekken', maar kan verder nog niets zeggen over of een verwantschapsonderzoek wordt ingezet.