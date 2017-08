Politie zoekt mol die informatie auto-incident Amsterdam CS naar GeenStijl lekte

Het gaat om de identiteit van de man die op zaterdagavond 10 juni een zwaar verkeersongeval veroorzaakte voor het Amsterdamse Centraal Station waarbij zeven personen gewond raakten.

GeenStijl concludeert uit de gegevens dat de politie de naam van de 45-jarige bestuurder bewust niet heeft vrijgegeven om te voorkomen dat het incident gekoppeld zou worden aan een terreurdaad. De man is geboren in Casablanca en heeft dus een Marokkaanse naam. Op GeenStijl wordt gemeld dat nu de gegevens van de man zijn gelekt de "scepsis is beloond en dat het wantrouwen in de instanties is gegroeid en er alle reden is om extra te twijfelen aan de verklaring dat het een onwelwording was."

Ongeval De politie blijft bij de eerdere verklaring dat er geen sprake was van een terreurdaad maar van ongeval door een diabetespatiënt met een te lage bloedsuikerspiegel. “Het ongeval bij het CS blijft een ongeval. De politie heeft het onderzoek afgerond en het dossier is aan het OM overgedragen. Als politie brengen wij nooit namen van verdachten naar buiten. De foto met daarop een naam van een verdachte lijkt afkomstig uit de politiesystemen. Als dit een daad van terreur was geweest dan hadden wij dit ook als zodanig benoemd", aldus een woordvoerder van de Amsterdamse politie. Lees ook: Nog 4 gewonden in het ziekenhuis na aanrijding Centraal Station (11 juni)

