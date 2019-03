Politie zoekt getuigen Utrecht, vrijdagavond stille tocht

Twee mannen van 23 en 27 jaar die eerder werden aangehouden, zijn vrijgelaten. Er is niet vastgesteld dat ze betrokken zijn bij deze gebeurtenis, meldt het Openbaar Ministerie. Zij zijn geen verdachten meer.

De Dienst Speciale Interventies hield de 40-jarige man dinsdag in de middag aan bij een woning in Utrecht. Volgens het OM wordt de man verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Zijn rol wordt onderzocht.

De 37-jarige hoofdverdachte, Gökmen T., zit nog vast. De schietpartij kostte drie mensen het leven en er vielen meerdere gewonden.

In het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie dinsdagavond een oproep gedaan aan mensen die getuige waren van de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De politie denkt niet alle getuigen te hebben gesproken, omdat veel mensen zich uiteraard zo snel mogelijk in veiligheid hebben gebracht.

In de plaatsen Vianen, Leerdam en Meerkerk zijn condoleanceregisters geopend in de gemeentehuizen.

De gemeente Utrecht opende dinsdag een online condoleanceregister. Woensdagochtend waren daar al zeker 2.500 reacties op binnengekomen. Ook liggen er condoleanceboeken in het wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en het Stadskantoor. Ook plaatsen rond Utrecht stellen hun inwoners in de gelegenheid om hun medeleven te betuigen aan de nabestaanden van slachtoffers van de schietpartij in die stad.

Om de drie slachtoffers van de schietpartij te herdenken wordt vrijdagavond een stille tocht gehouden in Utrecht. De tocht begint om 19.00 uur in de omgeving van het Jaarbeursplein. Vanaf hier gaat de stoet via de Graadt van Roggenweg naar het 24 Oktoberplein, waar T. maandag heeft geschoten. Daar kunnen de deelnemers bloemen neerleggen op de gedenkplaats.

Ondertussen wordt er met een inzamelingsactie voor de uitvaart van de negentienjarige Roos Verschuur zo veel geld opgehaald dat de initiatiefneemster het geld gaat verdelen over de families van alle drie de dodelijke slachtoffers. In eerste instantie werd de actie begonnen voor de vader van Roos, die daarmee de uitvaart van zijn dochter kan betalen. Buurvrouw Martje Beniest schreef bij de oproep voor geld: ‘Mijn buurman heeft het niet breed, is alleenstaand en woonde met Roos samen, om te voorkomen dat hij nog meer financiële zorgen krijgt door dit oneerlijke overlijden van zijn dochter wil ik hem graag financieel ondersteunen door geld in te zamelen.’

Koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn ‘intens verdrietig’ over het drama dat maandag plaatsvond, zei de koning woensdagmorgen tijdens een werkbezoek aan het Brabantse Lieshout.

“Ik wil ook mede namens mijn vrouw zeggen dat we intens verdrietig zijn met wat er gebeurd is in Utrecht afgelopen maandag. Dat we heel erg meegeleefd hebben. Uiteraard in de eerste plaats met de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers en ook vrienden, bekenden, iedereen die daarbij betrokken is. We wensen de gewonden heel veel beterschap toe en hopen dat ze snel en volledig herstellen”, zei Willem-Alexander.

Hij sprak daarnaast zijn dankbaarheid uit richting hulpverleners en de speciale diensten. Hun optreden was kordaat en ondanks gevaar voor eigen leven hebben ze hun werk gedaan, aldus de koning. Ook de inwoners van Utrecht kregen complimenten voor de rust waarmee ze de diensten maandag hun werk hebben laten doen. “Dat er daarna vragen zijn is evident maar op het moment dat het gewoon echt speelde, heeft iedereen zich op een heel waardige manier gedragen en daar zijn we heel dankbaar voor.”