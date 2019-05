Politie zinspeelt op psychische problemen van drievoudig moordverdachte Thijs H.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van twee zestigers, dinsdagochtend in het hondenuitlaatgebied van de Brunssummerheide aan de rand van Heerlen, en van een 56-jarige vrouw drie dagen daarvoor in de Scheveningse bosjes in Den Haag. Alle drie de slachtoffers lieten hun hond uit.

De zaak in Heerlen werd nog diezelfde avond behandeld in het tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ en al snel werd de link gelegd met de dood in Den Haag. Bij het verspreiden van zijn naam en foto raadde de politie aan H. niet zelf te benaderen in verband met zijn ‘mogelijk labiele geestelijke toestand’. Hij werd woensdagavond door de politie opgepakt.

Mogelijk labiel

H. is of was in behandeling bij de psychiatrische instelling Mondriaan in Maastricht, liet een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) gisteravond weten. De politie doet in het belang van het onderzoek voorlopig geen verdere mededelingen. Dat geldt ook voor de vraag welk concreet bewijs er ligt tegen H. De twee wandelaars op de Brunsummerheide waren een vrouw van 63 en een man van 68 jaar oud. Ze werden op enige afstand van elkaar gevonden, wat doet vermoeden dat ze niet samen op pad waren. De ochtend na hun dood was er een steekpartij in een vestiging van GGZ-instelling Mondriaan waarbij drie patiënten en twee medewerkers gewond raakten. De dader, een patiënt, liep ook verwondingen op.

Een woordvoerder van Mondriaan, de grote GGZ-instelling in Limburg, wil ‘zo lang het politie-onderzoek loopt’ niets over de zaak zeggen. “We zijn enorm geschrokken en leven mee met de nabestaanden”, is alles wat ze verder kwijt wil.