Politie zinspeelde op psychische problemen van drievoudig moordverdachte Thijs H.

Verdachte Thijs H. werd woensdagavond laat aangehouden, kort nadat de politie zijn naam en foto via internet had verspreid. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van twee zestigers dinsdagochtend in het hondenuitlaatgebied van de Brunssummerheide aan de rand van Heerlen, en van een 56-jarige vrouw drie dagen daarvoor in de Scheveningse bosjes in Den Haag. Alle drie de slachtoffers lieten hun hond uit tijdens hun tragisch einde.

Mogelijk labiel

De zaak in Heerlen werd nog diezelfde avond behandeld in het tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ en al snel werd de link gelegd met de dood in Den Haag. Bij het verspreiden van zijn naam en foto raadde de politie aan H. niet zelf te benaderen in verband met zijn ‘mogelijk labiele geestelijke toestand’.

Of H. de slachtoffers kende en of hij mogelijk onder behandeling stond van een psychiater, is niet bekend. In belang van het onderzoek doet de politie voorlopig geen verdere mededelingen.

Een woordvoerder van Mondriaan, de grote GGZ-instelling in Limburg, wil ‘zo lang het politie-onderzoek loopt’ niets over de zaak zeggen. “We zijn enorm geschrokken en leven mee met de nabestaanden”, is alles wat ze verder kwijt wil.

De verdachte groeide op in de buurt van de Limburgse heide. Hij haalde in 2012 zijn propedeuse Social Work aan de Limburgse hogeschool Zuyd in Heerlen. Een docent daar omschrijft hem als ‘een hele normale student met een doorsneeprofiel’. In het jaar dat de jongen op de hogeschool in Heerlen zat waren er volgens hem geen in het oog springende zaken.

Vermoedelijk zat H. op de hogeschool Zuyd om zijn propedeuse te halen zodat hij een universitaire opleiding kon gaan volgen. Volgens zijn eigen profiel op de website Linkedin studeerde hij sinds 2012 achtereenvolgens antropologie in Leiden en ‘industrial ecology’ in Delft. Hij won een prijs bij een hack-wedstrijd van een startup voor duurzame kredietverlening en werkte daar een jaar, tot in 2017. De startup bestaat niet meer. Het Linkedin profiel van de verdachte werd gistermiddag van deze website verwijderd.

Om het onderzoek niet te verstoren is besloten dat H. in volledige beperking zit. Dat betekent dat hij op dit moment alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Die mag weer niets bekend maken over de zaak aan anderen.

De twee wandelaars op de Brunsummerheide waren een vrouw van 63 en een man van 68 jaar oud. Ze werden op enige afstand van elkaar gevonden zodat ze vermoedelijk niet samen op pad waren. De ochtend na hun dood was er een steekpartij in een vestiging van GGZ-instelling Mondriaan in Maastricht waarbij drie patiënten en twee medewerkers gewond raakten. De dader, een patiënt, liep ook verwondingen op. Ook op de vraag of er een link is tussen beide gebeurtenissen, wil de zorginstelling niet antwoorden zolang het politie-onderzoek loopt.