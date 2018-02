Politie ziet onrustbarende toename van onbetrouwbare webwinkels

Webwinkels die de boel flessen rijzen de pan uit, merkt de politie. Hoe gaan online oplichters te werk en wie zijn er gevoelig voor hun praktijken?

Op de site van de politie staat een waslijst van websites met namen als alleenvanons.nl, databeet.nl of dynamarkt.com. Drijf geen handel met deze partijen, luidt de waarschuwing.

Maar wie ze intoetst krijgt de melding 'deze site is onbereikbaar'.

"Dan zijn ze of al uit de lucht gehaald of de criminelen werd het te heet onder de voeten en zijn gevlogen of iets anders begonnen", zegt een woordvoerster van de politie.

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie constateert een onrustbarende toename van het aantal onbetrouwbare webwinkels, zo maakte de politie vandaag bekend.

Vorig jaar werd 438 keer actie ondernomen tegen online oplichters, terwijl er maar 35 keer werd ingrepen in 2016.

Het gaat veelal om valse websites die bedrieglijk echt ogen en die gaan en komen. Ze bieden bijvoorbeeld merkartikelen aan tegen onwaarschijnlijk lage prijzen.

De politie treedt niet zelf op tegen de oplichters, althans niet direct: "Wij kunnen soms wel geldstromen laten blokkeren maar het uit de lucht halen van websites kunnen alleen de hosts die die sites faciliteren. Dat gebeurt als wij een host vertellen dat een bepaalde site er malafide praktijken op nahoudt."

Die praktijken komen er vooral op neer dat fraudeurs massaal vrijgekomen Nederlandse domeinnamen opkopen om vervolgens een nepwebshop op te tuigen met een soms bedrieglijk echte 'look and feel'.

Vooral dat laatste herkent Bert van Steeg, secretaris winkelcriminaliteit bij Detailhandel Nederland: "Hele webwinkels worden nagebouwd, er duiken pfishingmails op waarin bekende beeldmerken worden misbruikt, en consumenten krijgen bijvoorbeeld mails met waardebonnen toegezonden, die ze dan zogenaamd bij een winkel kunnen inwisselen. Allemaal nep."

Van Steeg is blij dat de politie serieus werk maakt van het probleem: "Ik heb gemerkt dat er bij de politie een aantal slimme jongens rondlopen op dit gebied, dat is geruststellend. Onze achterban heeft er echt enorm veel last van, de nepwebwinkels zorgen voor veel reputatieschade."

De politie meldt ook successen in de strijd tegen internetoplichting. Vorig jaar kwamen 38.343 aangiften binnen, pakweg achtduizend minder dan in 2016. Het schadebedrag per gedupeerde lag op 197,32 euro. De politie vermoedt dat een goede voorlichting en aandacht aan het fenomeen in de media bijdragen aan de dalende trend.

Toch moet het volgens Detailhandel Nederland nog veel beter om niet steeds achter de feiten aan te lopen. Van Steeg: "Het internet is vluchtig, criminelen duiken zo weer ergens anders op. Samenwerking, onderzoek - ook over de grens - en preventie blijft nodig en moet intensiever. Criminelen moeten voortdurend het gevoel hebben dat ze op de hielen worden gezeten."

Dat op de hielen zitten doet John Warrink van Interro Recherchediensten. Hij legt uit hoe eenvoudig de nepperij is te traceren. "Toets maar eens in op Google: 'maandelijkse aanbieding februari Adidas'. Dan kun je zomaar terecht komen op de site van bakkerijvandijk.nl, ik noem maar wat, waar dan allerlei nepspullen worden aangeboden in een omgeving die er heel echt uitziet."

Het gaat volgens Warrink meestal om verlopen domeinnamen die opgekocht worden door vaak Chinese partijen.

Dat mensen zich sportschoenen laten aansmeren op de site van een bakker snapt Warrink soms ook niet: "Ze zijn wel te herkennen. Het taalgebruik is bijvoorbeeld duidelijk een soort Google Translate-Nederlands. Maar het gebeurt, want mensen willen iets goedkoops."