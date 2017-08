Politie zet waterkanon in tegen protest van Eritreeërs

Honderden anderen waren al uit een aangrenzend kantoorpand gezet. Agenten in gevechtstenue verjoegen hen met behulp van waterkanon en wapenstok. Op sociale media was een video te zien van een vrouw die door de lucht vloog nadat ze in het gezicht was geraakt door een waterkanon. De migranten, vooral Eritreeërs met een verblijfsvergunning, reageerden met geschreeuw en probeerden terug te slaan.

De politie kreeg flinke kritiek van Human Rights Watch en verschillende katholieke hulporganisaties op de inzet van ‘buitenproportioneel geweld’. Dertien vluchtelingen kregen medische hulp voor hun verwondingen. De politie reageerde met een verklaring dat de betogers busjes pepperspray bij zich hadden en de agenten bekogelden met stenen en flessen. Twee mensen zijn gearresteerd. De politie zei ook dat de asielzoekers met een verblijfsvergunning de aangeboden huisvesting door de gemeente hebben geweigerd.

Een vrouw ligt op de grond nadat ze door de waterkanon is geraakt. © AP

Het plein, niet ver van het Romeinse hoofdstation, lag bezaaid met matrassen, omvergetrokken afvalbakken en kapotte plastic stoelen. Het gebied werd sinds zaterdag bezet uit protest tegen de eerdere ontruiming van het aangrenzende kantoorgebouw, waar al vijf jaar honderden krakers woonden. Daar hing een spandoek met de tekst ‘We zijn vluchtelingen, geen terroristen’, in het Italiaans.

Deze schermutselingen zijn het laatste voorbeeld van de groeiende spanning in Italië ten aanzien van het vluchtelingenvraagstuk. Dat voedt het politieke debat steeds nadrukkelijker.

