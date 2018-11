Politie wil toegang tot vingerafdrukken van vreemdelingen

Het is een heikel punt, om aan te kaarten dat gemakkelijker toegang van de politie tot de Vreemdelingendatabank de criminaliteit in Nederland kan bestrijden. Toch is dat precies wat John Riemen, hoofd van het Centrum voor Biometrie van de politie in Zoetermeer, bepleit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om woninginbraken, winkeldiefstallen en overvallen.

Momenteel eisen diverse burgemeesters een strengere aanpak van overlastgevende asielzoekers die door Europa trekken. En nu vraagt ook de politie om meer mogelijkheden om overlast en criminaliteit van vreemdelingen aan te pakken.

Tot 2002 was inzage in de toenmalige vingerafdrukkendatabank van asielzoekers en ongedocumenteerden standaard toegestaan. “Dat leverde maar liefst een derde van alle matches op”, aldus Riemen. Daaraan kwam een eind door de Wet bescherming persoonsgegevens van 2001.

Strenge voorwaarden Bovendien kwam er in 2003 een opvolger: de huidige Vreemdelingendatabank, waarin gegevens zitten van 7 miljoen niet-Nederlanders, zoals expats en asielzoekers. Vooralsnog bevat de databank 700.000 vingerafdrukkensets. De politie krijgt hiertoe alleen toegang onder strenge voorwaarden, waarover een officier en een rechter-commissaris per geval beslissen. Een van de voorwaarden is een vermoeden dat een vreemdeling betrokken is bij een misdrijf. Maar bij veel zaken, zoals woninginbraken, is aan een vingerafdruk niet te zien of het een vreemdeling betreft. “Het is frustrerend om niet in een database te mogen zoeken die zaken kan oplossen”, zegt de politiechef. Zo blijft volgens hem een aantal categorieën vreemdelingen onder de politieradar. Ze doen zich in Nederland voor als asielzoeker maar zijn terreurverdachten, criminelen die komen om te roven of jihadstrijders. Het is frustrerend om niet in een database te mogen zoeken die zaken kan oplossen John Riemen De landelijke korpsleiding bevestigt dat er sprake is van een restrictief beleid, waardoor er nu weinig gezocht wordt in de Vreemdelingendatabank. “Toegang tot de gegevens van de IND draagt bij aan de opsporing van verdachten”, aldus de korpsleiding.

Duitsland In Duitsland is politietoegang wel standaard toegestaan, wat resultaten en veroordelingen oplevert, zegt Riemen. De Duitse collega’s hebben de vingerafdrukken van vreemdelingen in hun systeem beschikbaar, gescheiden van verdachten en veroordeelden. Zij identificeren een substantieel deel van hun sporen op vingerafdrukken van vreemdelingen, aldus de politie. De reacties op het voorstel zijn verdeeld. De VVD vindt dat je criminaliteit moet opsporen en bestraffen. “Als de politie aangeeft extra bevoegdheden nodig te hebben om dat effectief te kunnen doen, moet je altijd serieus kijken of dat mogelijk is. Dat geldt ook voor het verzoek toegang te krijgen tot de Vreemdelingendatabank”, aldus een woordvoerder namens Tweede-Kamerlid Malik Azmani. “Dit is precies waarom staatssecretaris Harbers vaart moet maken”, reageert D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. Hij wijst op het belang van intensieve samenwerking van IND, Coa, politie en OM. “Wie geen recht heeft op asiel en uit een veilig land komt, moet sneller worden uitgewezen. ” Critici noemen een vrijere inzage van politie in de Vreemdelingendatabank een schending van de privacy, die stigmatiserend is voor vluchtelingen. Tegenstanders vinden inzage in de databank stigmatiserend voor vluchtelingen “Vrije toegang tot de Vreemdelingendatabank is geen goed idee”, zegt Inge Hidding van de Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland: “Het overgrote deel van de vreemdelingen maakt zich niet schuldig aan strafbare feiten. Het is kwalijk om hen eerder als verdachte aan te merken.”

