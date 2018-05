Politie waardeert schilderwerk van ‘verkeersregelaar’ niet

Hij trok erop uit met een pot witte verf en een kwast om op drie plaatsen in zijn buurt over de hele breedte van de weg haaientanden te verven, de witte driehoeken die het naderend verkeer waarschuwen dat er voorrang gegeven moet worden. Hij deed het best netjes, voor een amateur dan. Nu gaan die automobilisten vast afremmen, dacht de Brabantse zestiger. Hij kreeg al snel gelijk, want een van de naderende auto’s stopte helemaal. Dat was een politiewagen met agenten die dit gedoe-het-zelf op de weg allerminst konden waarderen. Want stel je voor dat een argeloze fietser zou denken dat hij ongestoord de weg kon oversteken, beschermd door de nieuwe haaientanden, terwijl een automobilist zou naderen die zich helemaal niks aantrok van een officieuze wegmarkering?

De agenten moesten even in de wetboeken snuffelen om te kijken wat ze de Waalwijker konden aanwrijven, maar kwamen al rap op ‘vernieling van het wegdek’. Dat klinkt logisch, want die witte verf krijg je er niet zomaar af. Omdat dat neerkomt op een heus misdrijf, moest de man mee naar het bureau. Het was vrijdagavond laat en het was niet doenlijk snel de officier van justitie op te trommelen én de advocaat waar de wegschilder recht op had. En zo bleef de hij een nacht in de cel. De volgende ochtend vroeg lukte het allemaal wel en kon hij naar huis. Maar wel met de mededeling dat hem niet alleen een straf wacht, maar ook de rekening van de gemeente voor de schoonmaakkosten.