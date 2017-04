Politie VS zoekt verdachte van 'Facebookmoord'

Op de video is naar verluidt te zien hoe een 74-jarige man op straat wordt doodgeschoten. De beelden zouden uren online hebben gestaan. Het slachtoffer lijkt volgens lokale media willekeurig te zijn uitgekozen. De zoon van de man verklaarde dat zijn vader de vermeende schutter niet kende.

Lees verder na de advertentie

De 37-verdachte verdachte, die zichzelf tijdens zijn uitzending via Facebook identificeerde als Stevie Steve, is nog steeds voortvluchtig. De politie is met man en macht naar hem op zoek en heeft een foto van hem verspreid. De politiechef van Cleveland riep de verdachte tijdens een persconferentie op om zich over te geven aan de autoriteiten.

De verdachte beweerde later in een tweede video ook andere mensen te hebben gedood. Het is volgens de politie nog onduidelijk of dat klopt. Agenten zoeken in leegstaande huizen naar mogelijke slachtoffers.

Facebook reageerde geschokt op de "verschrikkelijke misdaad''. Een woordvoerder van het internetbedrijf benadrukte dat dergelijke videobeelden niet thuishoren op de site. "We doen ons best om een veilige omgeving te creëren op Facebook.''

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.