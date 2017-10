Politie vraagt PSV'ers om aangifte te doen van racisme

Na overleg met de betrokken spelers heeft PSV zelf nog geen contact opgenomen met de politie. Een woordvoerder van de Eindhovense club sluit niet uit dat de spelers dat wel doen als de politie erom vraagt.

Na het duel van zondagmiddag in Venlo werd een aantal donkere spelers van PSV bij het verlaten van het veld uitgescholden. Ook klonken er op de trap van het veld naar de kleedkamer oerwoudgeluiden. Op een filmpje van Omroep Brabant is te horen dat de spelers scheldwoorden naar het hoofd krijgen geslingerd.

“De spelers waren er echt helemaal ontdaan van”, zegt Thijs Slegers, woordvoerder van PSV. “We wachten even af wat er gaat gebeuren. Het loopt niet weg, we zitten erbovenop. Als de spelers aangifte willen doen, zullen wij ze daar niet van weerhouden.” Op het filmpje zag Slegers Brenet, Rosario en Isimat-Marin op de trap lopen, maar volgens hem werden er ook dingen geroepen naar keeper Zoet. “Het was een algeheel geschreeuw en gekrijs. Iedereen was kennelijk aan de beurt.”

Onderzoek

Een woordvoerder van de politie Venlo bevestigde vandaag dat er een onderzoek is begonnen. Ook als de spelers van PSV besluiten geen aangifte te doen, zal het onderzoek worden voortgezet. Er is niet per se een officiële aangifte nodig om eventueel over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Maar, zo zei de politiewoordvoerder, dat is aan het Openbaar Ministerie.

Bij PSV leefde men in de veronderstelling dat VVV aangifte zou doen. Aanvankelijk kwam inderdaad het bericht naar buiten dat de Limburgse club vrijwel onmiddellijk na het incident aangifte had gedaan. Maar volgens directeur Marco Bogers berustte dat op een misverstand. “Wij hebben wel direct contact gehad met de politie”, zegt hij, “maar vanuit de burgemeester en de politie begrepen wij dat zij op eigen initiatief een onderzoek zijn gestart.”

Hoewel het racistische uitlatingen aan het adres van hun werknemers waren, heeft PSV zich niet tot de politie gericht. “Wij geven de regie in handen van VVV, zoals wij ook graag de regie houden als onverlaten zich in ons stadion misdragen”, aldus Slegers. “Het is in hun huis gebeurd, op hun tribunes en wij geven VVV de kans het zelf aan te pakken. Wij hebben ook incidenten in ons stadion gehad, bijvoorbeeld die ene keer met de rookpotten. Dat hebben we ook zelf opgelost.”