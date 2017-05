Politie vindt drugs die mogelijk bestemd was voor IS

De pillen bestaan uit amfetamine en cafeïne. Het houdt gebruikers wakker en alert. Of de tabletten daadwerkelijk bestemd waren voor strijders van Islamitische Staat is niet duidelijk.

Lees verder na de advertentie

De inval in het drugslab vond al begin april plaats, maar de politie komt nu pas met meer details. Behalve Captagonpillen vond de politie zo’n twintig kilo MDMA en een tabletteermachine. Bij een naastgelegen woning werden drie vuurwapens en twee auto’s in beslag genomen.

Twee verdachten zijn intussen aangehouden. De 40-jarige bewoner van het naastgelegen pand werd begin april opgepakt, zijn 39-jarige vriendin werd afgelopen maandag aangehouden. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig, voor hen ging begin april een burgernetbericht uit.

Captagon wordt veel geproduceerd in Libanon en voorheen ook in Syrië. Niet alleen IS-strijders gebruiken het, het is ook een populair pepmiddel in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.