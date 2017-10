Politie verijdelt kaping helikopter en ontsnapping gevangene in Roermond

De politie in Limburg hield vandaag op verschillende plekken in Nederland politieacties. Die vonden plaats onder leiding van het Amsterdams Parket. Bij een actie in het Limburgse Roosteren werd een man neergeschoten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen, schrijft de Amsterdamse politie op Twitter. Hij was een verdachte in het onderzoek.

Volgens ooggetuigen sloegen twee mannen rond drie uur vanmiddag op de vlucht, schrijft de regionale nieuwssite 1Limburg. De mannen zouden met hoge snelheid tegen het verkeer hebben ingereden en werden achtervolgd door twee politieauto’s.

Ook in Maarheeze, in Oost-Brabant, was de politie uitgerukt. Daar zou de politie op zoek zijn geweest naar twee of drie mannen, maar die zouden zijn ontkomen, schrijft Omroep Brabant.

Er zijn vandaag drie mensen opgepakt, aldus de politie tijdens een persconferentie in Amsterdam. Omdat het onderzoek nog loopt, heeft de politie nog weinig informatie vrijgegeven. Over de achtergrond en de identiteit van het slachtoffer in Roosteren is nog niks bekendgemaakt.