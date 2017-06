Politie telt 'opmerkelijk' minder meldingen van moslimdiscriminatie

Een verklaring voor de afname vond de politie niet. In elk geval wil dit niet zeggen dat er minder discriminatie is. Het kan ook zijn dat mensen het minder herkennen en melden, zegt woordvoerder Joop Kemperman. “We hadden eigenlijk verwacht dat moslimdiscriminatie verder zou toenemen. Dus deze cijfers stellen ons voor een raadsel.”

Elk jaar publiceert de politie een onderzoek naar meldingen van discriminatie, samen met de regionale discriminatiemeldpunten en de meldpunten voor internetdiscriminatie. Bij de regionale meldpunten werd afgelopen jaar juist iets meer (moslim)discriminatie gemeld. Dat lag in 2015 voor beide categorieën 4 procent hoger. Bij de meldpunten voor internetdiscriminatie kwam bijna de helft minder discriminatie van moslims binnen.

Verdriedubbeling

De verdriedubbeling van meldingen in 2015 kon de politie wel verklaren. Ze noemde de negatieve beeldvorming rond de opkomst van terreurorganisatie IS, de aanslagen in Parijs en de komst van vluchtelingen uit islamitische landen. Maar aan die omstandigheden veranderde afgelopen jaar niet zoveel: ook in 2016 vonden aanslagen plaats.

Of die verklaring dan de prullenbak in moet? Kemperman weet het niet. Misschien zou een nieuwe meetmethode de eerdere verdriedubbeling deels kunnen verklaren, zegt hij. “Voor die tijd hield een ander bureau de cijfers bij en dat deden ze op een net iets andere manier. Je zou vorig jaar dus beter als een nulmeting kunnen zien.” Maar die andere meetmethode verklaart dus niet de afname van de meldingen tussen 2015 en 2016.

Verreweg de belangrijkste grond voor discriminatie is herkomst. Daaronder vallen verwijzingen naar huidskleur en etniciteit. In 42 procent van de gevallen gaat het daarom. Veel van deze meldingen gingen afgelopen jaar over Sylvana Simons. De politica richtte een anti-discriminatiepartij op. Van alle discriminatiemeldingen behelst 7 procent discriminatie wegens godsdienst.

Moslimdiscriminatie gaat van pesterijen en scheldpartijen tot bedreiging en geweld, gericht tegen moslims om hun geloof. Moskeeën zijn hier ook geregeld doelwit van. Zo belanden er dreigbrieven op de mat, vinden er vernielingen plaats of worden er varkenskoppen achtergelaten. trouw