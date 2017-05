Politie speurt naar netwerk rond dader Manchester, terreurdreiging naar hoogste niveau

De zelfmoordaanslag in Manchester is gepleegd door de 22-jarige Salman Abedi, een Brit van Libische komaf. Dat bevestigde hoofdcommissaris Ian Hopkins nadat Amerikaanse ambtenaren zijn naam hadden vrijgegeven. Abedi was bekend bij politie en veiligheidsdiensten die nu uitzoeken of hij deel was van een netwerk.

De Britse krant The Guardian bezocht de Libische gemeenschap in het zuiden van Manchester. Sommigen daar hadden zich al afgevraagd of iemand uit hun kringen betrokken was bij de aanslag. Er zouden diverse Brits-Libische mannen meegevochten hebben bij de revolutie van 2011 toen dictator Kadafi het veld moest ruimen. Terugkeerders zouden getraumatiseerd en boos zijn. Niet bekend is of Abedi ook had meegevochten.

Kennissen omschrijven zijn vader Aboe Ismael Abedi als iemand die zich altijd tegen de jihadi-ideologie uitsprak. Salman zou een stille jongen zijn geweest, zijn oudere broer Ismael was juist de extroverte van het stel.

De politie deed invallen in twee huizen in Zuid- Manchester en bracht bij het huis van Salman een object tot ontploffing. Een 23-jarige werd elders opgepakt, of het gaat om de broer is nog niet duidelijk.

In de uitverkochte Manchester Arena speelde de Amerikaanse popster Ariane Grande maandagavond een concert uit haar Dangerous Woman tournee. Het was een meisjesfeestje, met diverse zangeressen en fans die rondliepen met poezenoortjes op hun hoofd en roze ballonnen. Er waren bezoeksters van 8, 9 en 10 jaar. Na afloop stroomden de 21.000 bezoekers richting uitgangen en de foyer die de verbinding vormt met station Victoria.

Salman Abedi had de aanval goed uitgedacht. Juist in dat foyergebied bracht hij zijn zelf geknutselde bom tot ontploffing. Die bevatte metalen moeren en spijkers die veel verwondingen veroorzaakten. Het aantal doden ligt op 22, er werden 59 gewonden geteld. Velen van hen waren gisteravond nog in levensgevaar.

Buiten stonden ouders op hun kinderen te wachten die gillend naar buiten kwamen. Vierhonderd agenten kwamen om hulp te verlenen en onderzoek te doen. De nacht verliep chaotisch, met geliefden die elkaar zochten en gewonden die in diverse ziekenhuizen in de stad, een van de grootste van het land, werden ondergebracht. Lang bleven sommige familieleden in onzekerheid of hun kind het had overleefd.

De Britse premier Theresa May sprak op het middaguur de Britten toe vanuit haar ambtswoning in Londen. Volgens haar getuigt de aanslag van een ‘ziekmakende lafheid’. Daarna vloog zij naar Manchester waar ze in het kinderziekenhuis slachtoffers bezocht. Hoofdcommissaris Hopkins sprak van het ‘gruwelijkste incident’ dat zijn stad heeft meegemaakt. Alle campagne-activiteiten voor de parlementsverkiezingen van 8 juni zijn stilgelegd. Regeringsleiders stuurden hun condoleances.

Om zes uur hield de koninklijke familie een minuut stilte in Buckingham Palace. Later die avond kwamen de Mancunians (inwoners van Manchester) in een wake bijeen. De burgemeester van Londen heeft extra agenten de straat op gestuurd.

Dit is de zwaarste jihadaanslag in Groot-Brittannië sinds 2005. Toen stierven 52 mensen na de explosies van meerdere bommen in de Londense metro en in een bus.

IS prijst zijn ‘kalifaatsoldaat’ en heeft de aanslag ‘in de schandelijke concertarena’ opgeëist. De terreurgroep heeft nog veel ergers in petto voor ‘de aanbidders van het kruis’. De authenticiteit van het bericht is nog niet bevestigd.

