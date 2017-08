Politie schiet verdachte aanslag Barcelona dood

Menigeen ontleende afgelopen week kennelijk een goed gevoel aan het over elkaar heen buitelen om Trumps uitspraken over de demonstraties in Charlottesville te veroordelen. Van journalisten en andere commentatoren tot allerlei politici en de Britse premier Theresa May: de een na de ander sprak zijn of haar afschuw uit over het feit dat Trump demonstrantengeweld ‘van welke zijde dan ook’ veroordeelde, en niet alleen maar dat begaan door neo-nazi’s en Ku Klux Klan-aanhangers.