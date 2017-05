Politie publiceert foto Manchester-terrorist in hoop op meer informatie

Met de beelden hoopt de politie meer informatie over Abedi te verkrijgen. De Britse veiligheidsdiensten willen vooral weten wat hij deed tussen 18 mei, toen hij van Libië naar Engeland terugkeerde, en 22 mei toen hij een aanslag pleegde. Eerder op zaterdag verlaagde premier Theresa May het terreurniveau in het land van 'kritiek' naar 'ernstig' omdat er geen directe terreurdreiging zou zijn.



De politie laat weten al veel informatie over de 22-jarige Abedi te hebben: onder meer over hoe de bom was samengesteld, over Abedi's handlangers, financiën, plekken waar hij geweest is en de bredere samenzwering van zijn actie. 'Als resultaat van de arrestaties en huiszoekingen die hebben plaatsgevonden, hebben we nu verschillende invalshoeken voor het onderzoek', aldus een politieverklaring zaterdag.

Appartement doorzocht Op de foto's is Abedi te zien met een bril, een zwarte bodywarmer, een rugzak en een bruine baseballpet. De beelden zijn afkomstig van bewakingscamera's, en werden genomen op de avond van de aanslag na het concert van Ariana Grande waarbij 22 doden en tientallen gewonden vielen.



'We weten dat een van de laatste plekken waar Abedi heenging, de flat was in het stadscentrum en van daaruit ging hij op weg naar de Manchester Arena', luidt de verklaring. Het appartement, in de buurt van Piccadilly station in Manchester, werd al uitvoerig doorzocht.



De Greater Manchester Police laat ook nog weten dat ze veertien locaties aan het doorzoeken is, en dat er al dertien mensen werden opgepakt vanwege mogelijke terroristische activiteiten. Ze meldt ook dat de antiterreurdiensten binnen de twee uur na de aanslag de identiteit van de dader hadden achterhaald. Zo'n 1000 mensen zijn ingezet in het onderzoek naar de aanslag. Honderden extra agenten zorgen voor de beveiliging van Greater Manchester.

