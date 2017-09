Politie pakt top Satudarah op

De Satudarah-leiders worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie met als voornaamste activiteiten afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. Aan de actie namen 200 politiemensen, 9 rechters-commissarissen en 16 officieren van justitie deel. De doorzoekingen vonden plaats in elf gemeenten, waaronder Enschede, Tilburg, Maastricht, Oss en Rotterdam. Bij deze doorzoekingen is beslag gelegd op onder meer 750 gram van de drug mdma, een shotgun, 10.000 euro contant geld, computers en mobiele telefoons. De politie werkt samen met de FIOD om de opbrengsten van de criminele handelingen te achterhalen.

De aangehouden verdachten zijn Angelo M. (40) uit Tilburg , de mondiale leider van Satudarah en zijn broer Xanterra (43) die president is bij de club. De broers werden eerder dit jaar nog veroordeeld in een omvangrijke drugszaak. De derde verdachte is Paul M. (48), een prominent clublid uit Maastricht, hij is recent veroordeeld voor wapenhandel. De drie waren in afwachting van hoger beroep op vrije voeten.

De aanhoudingen van komen op een cruciaal moment voor de criminele motorclubs in Nederland. Begin volgende maand dient voor de rechtbank Utrecht een civiele procedure waarin het Openbaar Ministerie de rechter vraagt de motorclub Bandidos te verbieden. Het OM bevestigde berichten dat een vergelijkbaar verbod van Satudarah wordt gevraagd. Het Openbaar Ministerie, maar ook politiek Den Haag, vindt dat de criminele motorclubs in strijd zijn met de openbare orde. Eerdere pogingen om de clubs via het strafrecht te verbieden zijn mislukt.