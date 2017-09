Politie pakt man op na aanslag in Londense metro

De politielinten, de ambulances en de paniek van zij die getuige waren. Het begint bijna een herkenbaar beeld te worden in de Britse hoofdstad. Ditmaal probeerde de dader een soort chemische ontploffing te veroorzaken in een witte emmer die hij in een Lidl-tas in een overvolle metro had achtergelaten. Er sloegen vlammen uit het explosief, maar een grote ontploffing volgde niet.

Verschillende omstanders liepen brandwonden op in het gezicht en op handen en benen. Maar de meeste van de in totaal 29 gewonden vielen in de paniek die vervolgens ontstond. Gillend en rennend probeerde iedereen het metrostation van Parsons Green, in zuidwest Londen, uit te komen. Daarbij werden verschillende mensen en ook kinderen onder de voet gelopen. Niemand van de gewonden verkeert in levensgevaar.

"Het lijkt heel erg op een explosief dat in 2005 in de Londense metro is gebruikt en uiteindelijk ook niet afging", zegt terreurexpert Hans Michels tegen SkyNews. "Vermoedelijk zijn niet de juiste hoeveelheden chemicaliën gebruikt." Een grote ontploffing had in de ochtendspits veel meer slachtoffers veroorzaakt.

De politie begon direct een klopjacht om de dader - of daders - te vinden. Via bewakingscamera's wist Scotland Yard al snel de man die de emmer in de metro had achtergelaten te identificeren. Zaterdag leidde dat tot de aanhouding van een 18-jarige man. Hij werd gearresteerd in het havengebied van de stad Dover.

"We hebben vanmorgen een belangrijke aanhouding verricht in ons onderzoek", zei Neil Basu, nationaal coördinator van de afdeling antiterrorisme. "Hoewel we tevreden zijn met de gemaakte vorderingen, gaat het onderzoek door en blijft het dreigingsniveau kritiek." Of de man alleen handelde of onderdeel uitmaakte van een netwerk is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor zijn achtergrond of mogelijk motief.

'Loser terroristen'

Vandaar dat een tweet van de Amerikaanse president Trump voor veel gefronste wenkbrauwen zorgde in Groot-Brittannië. Trump tweette dat de daders al bekenden waren van Scotland Yard en dat er pro-actiever opgetreden moet worden tegen deze 'loser terroristen'. Premier May noemde Trumps reactie "bepaald niet behulpzaam".

Wel valt op dat in Londen wederom huis-tuin-en-keuken-gereedschap is gebruikt. Bij de drie eerdere terreurdaden - Westminster Bridge, London Bridge en Finsbury Park - ging het om een auto die inreed op mensen. In dit geval ging het om een in elkaar geknutselde bom, waarvan de handleiding meestal op internet te vinden is. Het bemoeilijkt het werk van de veiligheidsdiensten om dit soort aanslagen te voorkomen. Ze vergen in de regel veel minder voorbereidingstijd en mankracht.

Een witte emmer waarin nog vlammen zichtbaar zijn, is waarschijnlijk de bron geweest van de explosie en de steekvlam die vanochtend gemeld werd in een metrotrein op station Parsons Green. Uit de emmer steken ook enkele draden. Dit beeld is verspreid via sociale media. © REUTERS

In eerste instantie verhoogde premier May het dreigingsniveau niet, maar later op de avond werd dat toch verhoogd naar kritiek. Terreurorganisatie IS heeft via hun eigen persbureau Amaq laten weten de aanslag op te eisen.

Deze frequentie van aanslagen is sinds de jaren zeventig niet meer voorgekomen in Londen. In die periode was vooral de IRA, het Ierse Republikeinse Leger, verantwoordelijk voor het terrorisme.