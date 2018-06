Politie pakt drie Nederlanders op na vondst van DNA op Franse terreurwapens

Afgelopen maandag hield de Nederlandse politie drie verdachten aan van wie DNA-sporen zijn gevonden in een schuilplaats van IS in Argenteuil, een voorstad van Parijs. Dat was twee dagen na de aanslagen in Brussel in maart 2016.

In Argenteuil werden vijf kalasjnikovs, handvuurwapens, dertig kilo explosieven, ontstekers, valse paspoorten, mobiele telefoons en jihadistische geschriften gevonden. De Franse autoriteiten zijn ervan overtuigd dat met de inval in het appartement een nieuwe terroristische aanslag werd voorkomen. De DNA-sporen die uiteindelijk een match opleverden in de Nederlandse databank, zaten aan de binnenkant van enkele vuurwapens en op een gevonden sporttas.

De verdachten die maandag werden aangehouden, worden nog verhoord door de politie. Het gaat om een 26-jarige man uit Groningen, een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 53-jarige man die gedetineerd is in Zaanstad. Een vierde verdachte (22) is niet aangehouden, maar wordt wel door de politie verhoord in Sassenheim, waar hij vastzit vanwege een geweldsmisdrijf. Allen hebben de Nederlandse nationaliteit.

K. en B. kenden elkaar van hun reis naar Syrië, waar ze deelnamen aan de gewapende strijd van IS

De mannen worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Of ze de wapens hebben geleverd aan de jihadisten die het appartement in Argenteuil huurden, wordt nog onderzocht, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. “Ze zijn in ieder via hun DNA gelinkt aan de gevonden wapens. Het onderzoek richt zich erop hoe die link in elkaar zit.”

Het was al eerder bekend dat de huurder van het appartement in de Parijse voorstad vlak voor zijn aanhouding door Nederland, België en Frankrijk reisde. Het gaat om Réda K., een Franse jihadist die nog voor de rechter moet verschijnen. Hij trok daarbij samen op met een andere terreurverdachte, landgenoot Anis B.

B. werd een paar dagen na de inval in het appartement, op Eerste Paasdag 2016, aangehouden in Rotterdam. In zijn kelderbox vond de politie 45 kilo munitie, vooral patronen voor kalasjnikovs. B. is door de Nederlandse autoriteiten uitgeleverd aan Frankrijk.

K. en B. kenden elkaar van hun reis naar Syrië, waar ze deelnamen aan de gewapende strijd van IS. Voor zover bekend hebben ze geen link met de aanslagplegers in Brussel en Parijs, maar de Fransen gaan er wel vanuit dat de mannen een aanslag aan het voorbereiden waren.

Dat het zolang heeft geduurd voordat de Nederlanders werden aangehouden, komt doordat het DNA aan de binnenkant van de wapens pas later werd ontdekt. In de hectische dagen na de aanslagen in Brussel, waren de Franse autoriteiten te druk met ander forensisch onderzoek.