Politie Oslo brengt 'bom' tot ontploffing, één arrestatie

Een deel van het centrum werd afgesloten. Niet lang nadat de explosievendienst arriveerde, klonk een harde knal, meldt een journalist van Reuters. Volgens een politiewoordvoerder was de knal harder dan explosieven die de politie zelf heeft. Hij liet weten dat er verder onderzoek wordt gedaan. Over de verdachte wilde de politie niets kwijt.



Eerder werd al naar buiten gebracht dat de 'bom' beperkte schade kon aanrichten. Het object werd gevonden in de multiculturele wijk Groenland, vol met barretjes, restaurants en verschillende moskeeën. Op nog geen kilometer afstand van de vindplaats is ook het hoofdbureau van de politie.

