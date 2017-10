Politie opent jacht op online handel in illegaal vuurwerk

Advertenties op blogs en berichten sociale media worden nageplozen, waarna verkopers en kopers de politie kunnen verwachten. De afgelopen jaren was de pakkans te laag, zegt projectleider Marcel Kruize van de Nationale Politie in het AD. "We gaan de handel nu frustreren."

De nieuwe aanpak kan veel opleveren: alleen al via blogs zijn 1400 Nederlanders in beeld die illegaal vuurwerk aanbieden. Gisteren zijn na een online zoektocht van dertig rechercheurs al zo'n 65 proces verbalen uitgeschreven, schrijft de politie.

Het is niet voor het eerst dat de politie online actie onderneemt tegen illegaal vuurwerk. In 2013 lokte de politie kopers van illegaal vuurwerk in de val met een nepwebsite waarop illegaal vuurwerk werd aangeboden. Daarbij werd niemand beboet of gearresteerd, maar kreeg de koper een gepersonaliseerde video te zien na het plaatsen van een bestelling.

Tot zeven weken na de jaarwisseling werd dit jaar 40.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen