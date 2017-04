Politie onderzoekt islamitische achtergrond aanslag spelersbus

Ook werd verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn van afgelopen december, en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen IS in Syrië. De authenticiteit van de brief werd gisterenavond laat nog door de politie onderzocht.

Lees verder na de advertentie

De bus van Borussia Dortmund was op dinsdagavond op weg naar het stadion, voor de Champion's League-wedstrijd met Monaco, toen zich drie explosies voordeden, die in een heg verstopt zaten. Enkele ruiten van de bus sneuvelden.

Bij de aanslag raakte Dortmund-speler Marc Bartra door glasscherven gewond aan zijn hand, en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Ook een politieman raakte gewond. Hij reed als begeleider op een motorfiets voor de bus uit. De agent liep gehoorschade en een shock op.

Op het moment van de aanslag het stadion al vol met fans van beide teams, maar de politie en de club benadrukten dat er geen enkele aanwijzing was dat zij ook gevaar zouden lopen. Al snel was duidelijk dat de wedstrijd op dinsdagavond in ieder geval niet door zou gaan. De selectie was 'volledig in shock', zo vertelde Borussia-voorzitter Hans-Joachim Watzke in een Facebook Live interview.

Dortmund-fans in het stadion, nadat ze de mededeling hebben ontvangen over het incident met de spelersbus. © AFP

De politie is de hele avond bezig geweest met onderzoek naar de toedracht, en gaf aan het einde van de avond een persconferentie. Het heeft alles weg van een 'gerichte aanslag' op de selectie, volgens hoofdcommissaris Gregor Lange. Maar de politie kan nog geen uitsluitsel geven over het motief voor die aanslag.

De wedstrijd wordt morgen om 18:45 alsnog gespeeld. De explosies hebben in ieder geval gezorgd voor verbroedering tussen de twee supportersscharen. Onder de hashtag #bedforawayfans bieden fans van Borussia slaapplaatsen aan aan Monaco-supporters die een dagje langer willen blijven om morgen de wedstrijd alsnog te zien.

Dit bericht wordt aangevuld.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.