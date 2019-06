Politie naarstig op zoek naar camerabeelden in zoektocht naar vermiste Katwijkse (33)

De politie is naarstig op zoek naar camerabeelden en informatie die kunnen helpen in de zoektocht. Zaterdag is opnieuw de hele dag met man en macht naar haar gezocht in Katwijk. Met ruim zestig mensen is de omgeving waar ze gelopen kan hebben uitgekamd. Aan die zoektocht deden agenten, familie en vrienden, vrijwilligers en het zogeheten veteranensearchteam mee. De zoektocht had zaterdagavond, niets opgeleverd, aldus de politie.

Het bericht dat de politie op Facebook plaatste met Schaaps signalement, is inmiddels ruim zevenduizend keer gedeeld. De vrouw verdween in de nacht van dinsdag op woensdag, nadat ze om 1.00 café de Blauwe Bock verliet na een avondje stappen.

Anja Schaap was die avond gekleed in een lichte spijkerbroek en droeg zwarte schoenen, aldus de politie. Ze heeft roodblond haar en is ongeveer 1.65 lang. Ze zou lopend naar huis zijn gegaan, maar is daar nooit aangekomen. Haar familie maakt zich grote zorgen en zoekt met de politie mee.

Vriendin Fleur van Schaik schrijft op Twitter dat het niets voor Anja is om niets van zich te laten horen.

Tas gevonden Gisterenmiddag liet de politie weten dat zij de tas van Anja Schaap hadden gevonden. Hij lag in een sloot langs de Melkweg. In het water werd verder niets aangetroffen door duikers van de brandweer. Het gebied rond de sloot is inmiddels weer vrijgegeven. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de politie noemt het op zijn minst “bijzonder dat ze op weg was naar haar woning, maar daar nooit is aangekomen en dat halverwege haar tas in het water wordt gevonden met al haar bezittingen erin”. De politie hoopt met camerabeelden een beter beeld te krijgen en “de tijdspanne te verkleinen”.

