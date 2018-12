Politie kijkt mee met vuurwerkvloggers

Dat je mensen oppakt, à la, maar video’s­­ verwijderen waar iemand jarenlang zijn hart en ziel in heeft gestoken­­? Dat vindt Mies van PyroteamDelft wel heel ver gaan. Hij en zijn collega vuurwerkvloggers tonen zich zenuwachtig nu een van hen vorige week is opgepakt.

Onder de naam PoolseZebra publiceerde iemand filmpjes van het maken en afsteken van illegaal vuurwerk. Zijn ruim 150.000 volgers zien nu alleen nog een boodschap van de politie op het kanaal: ‘Vuurwerk kopen of verkopen is strafbaar, ook online kijkt de politie mee’.

Door vuurwerk af te steken en dat online te zetten weet een handjevol mannen van rond de dertig ieder voor zich honderdduizenden kijkers aan zich binden. Soms gaat dat om producten die gewoon in Nederland te koop zijn, soms om de illegale variant die meer weg heeft van explosief. Vaak met een schuilnaam, zoals ‘Mies’, maar wel herkenbaar in beeld. Dat kunnen ze doen door het in andere landen af te steken. Justitie heeft geen wettelijke mogelijkheden als iemand een stuk van een boom afblaast in Polen.

Ze hebben een groot bereik van veelal jonge kijkers, zegt politiewoordvoerder Robbert Salome. “Vandaar dat we voortdurend meekijken.” Achter iemand die online wat klein vuurwerk afsteekt buiten oud en nieuw om gaat de politie echt niet aan, zegt hij. “Ook dat mag niet, maar dat is hetzelfde als iemand opzoeken die in een filmpje op de achtergrond door rood licht loopt.”

Benzineflessen

Bij de vloggers is dat een ander verhaal, en bij vermoedens van illegaal gedrag kan justitie ze grofweg op twee manieren pakken. Identificeren wie de vlogger is en vervolgens bij hem langsgaan, is één. Zoals gezegd staat die vaak gewoon in beeld. Heeft de vlogger thuis zwaar knalvuurwerk liggen, dan is hij strafbaar bezig. Dat gebeurde vorige week ook met PoolseZebra. Het vuurwerk is in beslag genomen en vernietigd, zijn laptop voor onderzoek afgenomen.

Daarnaast kan het Openbaar Ministerie vermoeden dat het bos op de filmpjes helemaal niet in het buitenland ligt. Herkenningspunten op de achtergrond dienen hierbij als bewijs. Twee jaar geleden overkwam dat youtuber Joey Bravo. Die filmde hoe hij gevulde benzineflessen met een mortierbom tot ontploffing bracht. Zogenaamd in een Duits bos, maar de politie herkende daar toch een Almeers natuurgebied in.

Fans die dat willen nadoen hoeven voor de zogeheten Cobra’s of Shells helemaal niet meer de grens over. Het bestellen bij Poolse webshops nam volgens het OM een vlucht de laatste jaren. De nu opgepakte PoolseZebra zou daar ook kortingsbonnen voor uitdelen.