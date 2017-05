Politie jaagt op verdachten plofkraak Albert Heijn

Na de kraak in ’s Gravendeel vluchtten de daders in twee auto's. Tijdens hun vlucht richtten de criminelen een vuurwapen op de politie, waarna die schoot. Eén vluchtauto werd achtergelaten nadat deze een politiewagen had geramd. De andere is nog spoorloos.

Lees verder na de advertentie

Via Twitter riep een wijkagent mensen op om uit te kijken naar een of twee personen met natte kleding. Volgens de politie zijn de verdachten allemaal mannen. Het is niet bekend hoeveel personen aan de plofkraak meededen.

Een arrestatieteam van de politie bij het filiaal van Albert Heijn in 's-Gravendeel waar de plofkraak afgelopen nacht plaatsvond. © ANP

De aangehouden verdachte werd opgepakt in de buurt van de snelweg A16, die enige tijd door de politie in beide richtingen was afgezet. De afzetting zorgde voor lange files. Ook het treinverkeer in de buurt werd tijdelijk stilgelegd.

De kraak mislukte doordat de politie er op tijd bij was. “Het is daarom niet duidelijk of het om een plofkraak of ramkraak ging. Misschien wilden ze de pui wel rammen met een van de auto's", aldus een politiewoordvoerder.

Zware explosieven Het aantal plofkraken in Nederland neemt steeds verder toe. Vorig jaar werden er 79 plofkraken gepleegd tegen 56 in 2015. Dit jaar werden ook al enkele tientallen plofkraken gepleegd. Daarbij worden steeds vaker explosieven gebruikt in plaats van de automaten met een gasmengsel op te blazen, zoals eerder meestal gebeurde. Vorig jaar werden bij bijna de helft van de aanvallen op geldautomaten explosieven gebruikt, dit jaar al in acht van de tien gevallen. Banken in Nederland maken zich met name zorgen over het toenemende gebruik van zware explosieven, vanwege het risico voor de omwonenden van een geldautomaat. Vooral geldautomaten van de Rabobank lijken de laatste tijd doelwit. Dit jaar vonden al achttien plofkraken met explosieven plaats op deze automaten, terwijl de bank in heel vorig jaar kampte met 21 plofkraken. In maart stortte een deel van de gevel van een filiaal van de Rabobank in het Brabantse Vinkel deels in na een plofkraak. © ANP

Als mogelijke verklaring hiervoor denkt de bank dat criminelen waarschijnlijk een handige manier hebben gevonden om een bepaald type automaat op te blazen en daarom nu telkens automaten van dat type opzoeken. Eerder speelden bij andere banken al vergelijkbare plofkraakreeksen, aldus een woordvoerster van de Rabobank vorige maand. Door de snelle toename zag de Rabobank zich enkele weken geleden gedwongen om een aantal geldautomaten versneld te sluiten of weg te halen. Die staan dan op plaatsen waar mensen dicht in de buurt wonen, zoals een automaat die vlak onder een slaapkamer van mensen stond. Ook maatregelen als het ‘s nachts buiten gebruik stellen van automaten worden overwogen. In totaal heeft Rabobank ongeveer 2000 geldautomaten verspreid over Nederland. Eerder in maart richtten criminelen een enorme ravage aan na een plofkraak bij een pinautomaat van de Rabobank in Uithoorn. © ANP

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.