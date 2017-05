Politie: incidenten rond Feyenoord 'kleinschalig en beheersbaar' - 76 aanhoudingen

© ANP

Wel moesten vier mensen de nacht in de cel doorbrengen vanwege een vechtpartij op de Binnenrotte. Ze worden verdacht van mishandeling. In totaal zijn de 76 mensen aangehouden voor uiteenlopende feiten: van discriminatie tot belediging en van het overtreden van de Opiumwet tot openbare dronkenschap.



EHBO-personeel heeft volgens cijfers van de politie tot rond middernacht aan 160 mensen hulp verleend. 24 mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, 8 van hen met een ambulance.



Door het alcoholverbod dat in de binnenstad gold, hadden agenten het ook druk met het in beslag nemen van bier en andere alcoholhoudende dranken. De politie schat dat zo'n 10.000 liter is geconfisqueerd en zo'n 270 kilo aan vuurwerk.



Vrijwel alle incidenten konden worden afgedaan door een bekeuring of schikking. Ook meldt de politie dat 7 van de 29 mensen met een meldplicht door hun misdragingen van een week eerder zich niet op het politiebureau hebben gemeld. De gevolgen daarvan worden bekeken door OM en politie.

Alcoholverbod Feyenoord wordt vandaag rond het middaguur gehuldigd op de Coolsingel. Dan keert de kampioenschaal na achttien jaar terug naar Rotterdam. Dirk Kuijt bezorgde Feyenoord zondag met een hattrick tegen Heracles Almelo (3-1) het kampioenschap.



Er worden op de Coolsingel vele duizenden fans verwacht. In de stad is een aantal maatregelen genomen om de huldiging in goede banen te leiden. Zo geldt maandag een beperkt alcoholverbod. Alcoholverkoop in de horeca is wel toegestaan. De alcohol mag alleen in de horecagelegenheden worden gedronken, niet op straat. Winkels in het centrum van de stad mogen geen alcohol verkopen. © ANP

