Politie in Sri Lanka: Alle verdachten van de aanslagen zijn dood of gearresteerd

Hoeveel mensen er zijn aangehouden heeft Wickramaratne in de verklaring niet bekend gemaakt, wel zei een politiewoordvoerder maandag dat het gaat om 73 mensen. Ook al is de verantwoordelijkheid opgeëist door Islamitische Staat, autoriteiten zeggen dat lokale extremisten achter de aanslagen zitten. Bij de aanslagen op hotels en kerken vielen op 21 april zeker 257 doden. Zeven zelfmoordterroristen kwamen daarbij om het leven.

Sinds de aanslagen is Sri Lanka verlamd door spanning. Inmiddels komt het leven weer een beetje op gang. Maar het eiland heeft grote en diepgewortelde problemen. Sri Lanka was 26 jaar lang het toneel van een bloedige burgeroorlog tussen het regeringsleger en de Tamil Tijgers, die zeker 70.000 levens eiste en pas in 2009 eindigde, nadat de Tijgers waren verslagen.

De aanslagen en de daaropvolgende maatregelen en acties deden de bevolking terugdenken aan die oorlog. Scholen hielden hun deuren dicht en ook in kerken waren er weken na de aanslag geen diensten. Maandag zijn voor het eerst de leerlingen van publieke scholen weer naar school gegaan.

De politie arresteerde na de aanslagen tientallen mensen en waarschuwde steeds voor nieuwe aanslagen. Nu de politie verklaart alle betrokkenen te hebben gearresteerd lijkt deze waarschuwing minder urgent te zijn. Toch heerst er in Sri Lanka nog geen rust, geweld tussen christenen en moslims laait op.

