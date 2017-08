Politie houdt gijzelnemer aan bij gebouw publieke omroep

De man zou de vrouw op de parkeerplaats van het gebouw rond acht uur hebben bedreigd met een mes en haar vervolgens hebben gedwongen mee naar binnen te gaan, zegt de politie, die een arrestatieteam en een onderhandelaar heeft ingezet. Om kwart over negen is de man aangehouden. De vrouw is opgevangen door ambulancepersoneel. Ze bleef ongedeerd.

De omgeving van het NPO-gebouw, waarin onder andere de redactie van NPO 3FM zit, is afgezet. Buiten staan politieauto’s met zwaailichten en hebben agenten een mes en een tas gevonden.

NPO 3FM zendt donderdag niet uit vanuit Hilversum, maar vanaf camping Duin en Strand in het Zeeuwse Renesse. De uitzending gaat gewoon door.

