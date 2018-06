Politie houdt bestuurder aan die met busje Pinkpopgangers aanreed

Bij het incident viel één dode. Drie mensen raakten zwaargewond.

Een Burgernetbericht meldde eerder dat de bestuurder mogelijk reed in een Fiat Doblo met '257' in het kenteken. Om het voertuig en zijn bestuurder op te sporen werden helikopters ingezet en ook zijn burgers opgeroepen naar beide uit te kijken. Volgens de politie in Limburg kwamen er naar aanleiding daarvan enkele tips binnen. Hoeveel dit er waren, kan de politie niet zeggen.

Of het gaat om een ongeluk of dat er sprake is van opzet is overigens nog niet duidelijk.

'Verschikkelijk'

Veel bezoekers van het festival in Landgraaf ontdekten pas vanochtend welk drama zich in het holst van de nacht had afgespeeld, schrijft De Limburger. "Wij dachten dat er ergens brand was" zeggen vriendinnen Wieke (29) en Maaike (28) uit Twente. "Om zeven uur kwamen de appjes van familie: is alles ok? Toen pas hoorden we wat er was gebeurd. Bizar, heftig."

Het is keihard wakker worden Raymond Vlecken

Een andere campingganger dacht in eerste instantie dat het een grap was. "Normaal gesproken word je namelijk heel vroeg gewekt op de maandagochtend. Later kwamen ze ons echter vertellen dat de wekservice niet kwam, uit respect voor de slachtoffers. En toen zag ik het op het nieuws. Iedereen had het erover, maar paniek: nee."

De burgemeester van Landgraaf, Raymond Vlecken, zegt erg geschrokken te zijn van de aanrijding. "Het is keihard wakker worden", bekende hij maandag in de L1 Ochtendshow. ​

Vlecken betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en slachtoffers. "Het is gewoon verschrikkelijk wat er met de slachtoffers is gebeurd." Vol lof spreekt hij over de hulpdiensten. "De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ik heb hen veel zorg zien geven aan de gewonden."

De drie mensen die gewond raakten bij de aanrijding liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat heeft de politie laten weten.