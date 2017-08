Politie heropent het onderzoek naar de moord op Robert Sengers

De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die uiteindelijk moet leiden tot een veroordeling van de dader.

Sengers werd op woensdag 8 september 2004 neergeschoten op het parkeerterrein van het café-restaurant Het Landgoed in Esbeek (bij Tilburg). De politie kreeg die avond even voor negen uur een melding dat er werd geschoten op het parkeerterrein. De hulp kwam voor Sengers te laat. Toen de politie arriveerde was hij al overleden.

Eerder die dag had Sengers een afspraak gemaakt. Vermoedelijk is in dat contact afgesproken elkaar te treffen op de parkeerplaats. Met wie de afspraak is gemaakt, is niet duidelijk, Sengers werd vrijwel direct na aankomst op de ontmoetingsplek beschoten terwijl hij nog in de auto zat. De schutter ging er op een gereedstaande scooter vandoor in de richting van Esbeek-Diessen, via de Groenstraat. De scooter werd een paar dagen later twee kilometers verderop gevonden.

Geen concrete reden De politie geeft geen concrete reden voor het heropenen van deze cold-case-zaak. Het is niet zo dat er nieuwe technieken zijn die een oplossing via dna-onderzoek leveren. De politie geeft (nog) geen foto's vrij van Sengers. In veel gevallen worden die foto's wel geleverd teneinde cold case zaken op te lossen. De familie van Sengers heeft de politie laten weten geen behoefte te hebben om hun verhaal te doen. Vaak gaat de heropening van een zaak vergezeld met een oproep van de verwanten aan het publiek om de politie informatie te leveren. Sengers was volgens een politiewoordvoerder een bekende van de politie. Hij vertoefde destijds in het gezelschap van criminelen uit Amsterdam die in het Belgische Neerpelt (onder Eindhoven) waren neergestreken. Het zou dan gaan om Sam Klepper (geliquideerd in 2000) en John Mieremet (in 2005 geliquideerd). Deze twee leden van wat wel wordt genoemd de Kinkerbuurtbende woonden een tijdje naast elkaar in Neerpelt.

