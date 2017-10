Politie grijpt in bij referendum, Catalaanse premier heeft gestemd

De Spaanse politie is onder andere de gymzaal in Girona waar de Catalaanse premier Carles Puigdemont zou gaan stemmen, binnengevallen. Hij heeft inmiddels op een andere plek gestemd. Ook hebben agenten op verschillende plekken stembussen in beslag genomen en is het internet bij stembureaus afgesloten.

Voorstanders van het referendum hebben de ingang van verschillende stembureaus geblokkeerd, zodat de nationale politie niet naar binnen kan. Volgens de organisatie van het referendum kunnen mensen die willen stemmen hun stembiljet zelf thuis afdrukken en naar een stembus brengen. De regioregering verandert hiermee het kiesstelsel en hoopt hiermee de opkomst te vergroten. Sommige stemlokalen zijn nog niet geopend, maar bij anderen verloopt het stemmen zonder problemen.

In het centrum van Barcelona en in Girona is het onrustig en vinden confrontaties tussen de politie en voorstanders van het referendum plaats. De Guardia Civil treedt hard op en heeft waarschuwingsschoten gelost.

Escuela adultos Freire, en Barcelona, @policia ha requisado urnas y herido a esta mujer, cuentan quienes estaban https://t.co/TCgRopKo81 pic.twitter.com/KGwso66BwI — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) 1 oktober 2017

De Catalaanse regering onder leiding van premier Puigdemont is een samenwerking van twee separatistische partijen die in de regionale verkiezingen in 2015 bijna 48 procent van de stemmen kregen. Maar ze behaalden daarmee in het regioparlement een meerderheid van 72 van de 135 zetels.

Puigdemont wil met de uitslag van het referendum eenzijdig de onafhankelijkheid gaan uitroepen. Volgens peilingen afgelopen zomer is ruim 40 procent van de Catalanen voor een eigen staat, als die wettig tot stand komt. Eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen is niet mogelijk volgens de Spaanse wet en in strijd met de Europese verdragen.