Politie gaat scholen in Florida beveiligen na schietpartij

Scholen in Florida krijgen de komende tijd zware bewaking van politie en beveiligingsdiensten. Dat moet nieuwe schietpartijen voorkomen en leerlingen en ouders geruststellen, na het bloedbad op een middelbare school in Parkland waarbij woensdag ten minste zeventien mensen omkwamen.

Leerlingen en ouders kunnen een ‘buitengewone aanwezigheid’ van de politie verwachten, zei de hoofdinspecteur van het onderwijs in Miami-Dade County, Alberto Carvalho, vandaag in de krant Miami Herald.

Het is een reactie op het drama waarbij de 19-jarige oud-leerling Nikolas Cruz zijn voormalige school binnendrong, gewapend met onder meer een semi-automatisch AR15-geweer, dat hij legaal verkregen had, een gasmasker en rookbommen. Hij trok aan het brandalarm, zodat de meer dan 3000 leerlingen van Marjory Stoneman Douglas High School de klassen uitstroomden, en begon te schieten.

Slachtoffers

De slachtoffers waren vooral leerlingen, maar ook een football-coach die kinderen probeerde te redden door de kogels op te vangen. Cruz probeerde te ontkomen door zich te mengen onder de vluchtende scholieren, maar hij werd buiten de school opgepakt. Hij verzette zich niet. Vandaag is hij aangeklaagd wegens zeventien moorden.

Over zijn motieven is niets bekend. Hij was eerder van de school verwijderd. Leerlingen vertelden dat hij een eenling was, die zich soms vreemd gedroeg en over wapens praatte. Aan het begin van zijn schooltijd had Cruz meegedaan aan een programma van het Junior Reserve Officers Training Corp. Dat is een jeugdbeweging die door het Amerikaanse leger wordt gesteund, bedoeld om jongeren vertrouwd te maken met discipline, trouw aan de Verenigde Staten en militaire zaken.

Zijn moeder overleed in november, zijn vader was enkele jaren geleden gestorven aan een hartaanval. Zij hadden Cruz en zijn broer geadopteerd. Na de dood van zijn moeder bleef hij achter bij vrienden van de familie. Maar omdat hij zich daar niet gelukkig voelde was hij onlangs bij de ouders van een vriend ingetrokken. Daar was bekend dat hij een wapen had, dat achter slot en grendel werd bewaard. Maar Cruz kon wel bij de sleutel en wist zo zijn wapen mee te nemen. Bij de school is de inhoud van zijn rugzak blijkbaar niet gecontroleerd.

President Donald Trump heeft nooit werk willen maken van de beperking van het wapenbezit

Ook op sociale media waren er tekenen aan de wand. Zo schreef een account onder Cruz’ naam in september vorig jaar op YouTube een ‘professional school shooter’ te willen worden. De FBI bevestigde vandaag destijds een tip te hebben ontvangen, maar wist de account toen niet aan Cruz te linken.