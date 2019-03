Politie doet tientallen invallen in Den Haag tegen spookbewoning

De inval houdt verband met de illegale verhuur van woningen. Tientallen politieagenten en een reeks arrestatieteams zijn bij de actie betrokken. Rond 5 uur dinsdagochtend omsingelden zij tientallen woningen.

De actie van de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de FIOD, de Belastingdienst en de gemeente Den Haag is nog in volle gang. Vooral in de wijk Ypenburg waren er veel invallen. Volgens de Haagse politie is uit onderzoek van het team financieel-economisch criminaliteit (finec) gebleken dat vooral in die wijk bewoners in grote appartementencomplexen verblijven, die dat zo anoniem mogelijk zouden proberen te doen.

In datzelfde onderzoek van finec kreeg de politie zicht op drie mannen die dit als verhuurbemiddelaars voor deze bewoners zouden hebben geregeld. De drie mannen van 57, 43 en 36 jaar komen uit Zoetermeer, Nootdorp en Rijswijk.

Later maken de politie en het OM de resultaten van de invallen bekend.