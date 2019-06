Politie doet inval op het hoofdkantoor van tv-zender ABC in Sydney

Dat was een serie reportages van onderzoeksjournalisten Dan Oakes en Sam Clark, waarin op basis van gelekte overheidsrapporten werd onthuld dat Australische elite-eenheden tijdens de oorlog in Afghanistan onschuldige burgers en kinderen hebben gedood. Ook beschrijven The Afghan Files pogingen deze informatie te verzwijgen en doen ze een boekje open over het bloeddorstige klimaat binnen de eenheden.

ABC-hoofdredacteur John Lyons deed gisteren op Twitter live verslag van de politie-inval, die tot laat in de avond doorging. Ook plaatste hij foto’s van het huiszoekingsbevel op grond waarvan de politie toegang kreeg tot het hele archief van journalisten Oaks en Clark. “Dit is een enge en verontrustende dag voor een land dat persvrijheid zo hoog in het vaandel heeft staan”, twitterde hij.

Een dag eerder had de politie ook al een inval gedaan in het huis in Canberra van journaliste Annika Smethurst van onder meer de Sunday Telegraph. Zij deed onderzoek naar geheime regeringsplannen om burgers in de toekomst digitaal te bespioneren. De politie ontkent dat de invallen iets met elkaar te maken hebben. Maar activisten voor burgerrechten en persvrijheid maken zich zorgen. Mensenrechtenadvocaat Emily Howie zei tegen persbureau Reuters dat de invallen een intimiderend effect hebben. “We kunnen te weinig doen om de identiteit van bronnen te beschermen. Dit zal een afschrikwekkend effect hebben op toekomstige klokkenluiders.”

