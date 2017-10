Politie denkt vermiste Anne Faber vandaag te vinden

“Het vermoeden is dat het lichaam van Anne Faber daar verborgen is'', meldt de politie. Het gebied is afgezet. De woordvoerder van de politie zegt het sterke vermoeden te hebben dat Faber vandaag wordt gevonden. De familie is hierover ingelicht.

Lees verder na de advertentie

Op basis van onderzoeksinformatie kwam woensdagavond laat een ander gebied in beeld dan waar eerder gisteren werd gezocht. Welke informatie dat is, wil de politie niet zeggen. Wel zei de woordvoerder: “We komen uit op een heel andere plek dan waar tot nu toe is gezocht.''

Het gebied bij het Nulderpad werd afgelopen nacht al afgezet en bewaakt door de ME. Forensische experts doen onderzoek, onder wie medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Tekst loopt door onder foto

Forensische experts doen onderzoek bij het Nulderpad in Zeewolde. © ANP

“Dit onderzoek gebeurt zorgvuldig om geen sporen te vernietigen en het zal langere tijd in beslag nemen", aldus de politiewoordvoerder, over de forensisch specialisten. "Ze werken van buiten naar binnen in een straal van 150 meter naar de specifieke plek waar we vermoeden dat Anne Faber ligt. Eerst wordt met honden en materieel het gebied in beeld gebracht. In dat gebied wordt gezocht naar sporen en grondverstoringen.''