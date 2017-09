Politie Burma zegt massagraf te hebben gevonden

Het massagraf zou zijn gevonden in Ye Baw Kya, een dorp in het noorden van de Rakhine. Vanuit deze westelijke deelstaat van Burma zijn sinds eind augustus meer dan 430.000 moslims naar het buurland Bangladesh gevlucht voor geweld van de Burmese veiligheidstroepen.

Het graf werd zondag gevonden en er lagen volgens majoor Zayar Nyein van de grenspolitie de lichamen in van twintig vrouwen en acht jongens. Hij zei dat er vermoedelijk nog meer doden liggen.

De Burmese overheid liet via Facebook weten dat het graf werd gevonden op aanwijzing van een hindoeïstische inwoner van het dorp Ye Baw Kya die ook naar Bangladesh was gevlucht. Volgens deze persoon waren het rebellen van de Arsa-rebellengroep die de 28 dorpelingen heeft vermoord. De rebellen zouden acht vrouwen in leven hebben gelaten, hen hebben gedwongen zich te bekeren tot de islam en hen vervolgens naar Bangladesh hebben meegenomen.

Verzetsleger

Het Arsa-verzetsleger (Arakan Rohingya Salvation Army) is voor zover bekend vorig jaar opgericht, als reactie op de jarenlange onderdrukking van de ongeveer 1,1 miljoen Rohingya-moslims in de westelijke deelstaat Rakhine door het Burmese leger. Eind augustus voerde de Arsa aanvallen uit op zo’n dertig militaire doelen en politieposten, waarbij twaalf doden vielen. Die actie leidde tot een grootschalig legeroffensief in Rakhine, waarbij honderden dorpen in brand zijn gestoken en burgers werden verjaagd of vermoord. Door het geweld zijn zeker 430.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. De Verenigde Naties spreken van “etnische zuivering''. Burma is overwegend boeddhistisch, maar in Rakhine woont ook een kleine minderheid hindoes. Ook mensen uit deze beide groepen zijn gevlucht voor de huidige geweldsgolf.