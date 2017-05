Politie Berlijn aangeklaagd vanwege aanslag op kerstmarkt

Anis Amri zou al in november opgepakt hebben kunnen worden vanwege drugshandel. Volgens senator Andreas Geisel, die verantwoordelijk is voor de portefeuille veiligheid, blijkt dat uit documenten die onlangs in het onderzoek naar de aanslag zijn opgedoken. Er zou voor de aanslag al genoeg bewijs zijn verzameld om Amri te kunnen arresteren voor georganiseerde professionele drugshandel.

Lees verder na de advertentie

De Tunesiër reed op 19 december met een gestolen vrachtwagen in op het publiek op de drukke kerstmarkt. Daarbij kwamen twaalf mensen om en raakten 67 mensen gewond. Amri werd op de vlucht in Italië door de politie doodgeschoten.

Na de aanslag werd duidelijk dat de Duitse veiligheidsdiensten Amri al in de gaten hielden. Maar tot nu toe gingen de onderzoekers ervan uit dat hij een onbeduidende handelaar was en niet voor arrestatie in aanmerking kwam.

De Duitse politie wordt verweten dat het document met veel ernstiger feiten is achtergehouden en mogelijk gemanipuleerd. Betrokken rechercheurs zouden hebben geprobeerd om hun falen te verdoezelen door veranderingen aan te brengen in het dossier.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.