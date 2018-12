Politie begonnen aan internationale actie tegen maffia

Het gaat om een gecoördineerde actie tegen het criminele samenwerkingsverband dat in heel Europa actief is.

In de vier landen vinden momenteel arrestaties en inbeslagnames plaats. Het gaat om tientallen invallen, waaronder in Nederland, maar meer informatie kan een woordvoerder van het Openbaar Ministerie nog niet geven.

In Duitsland zijn volgens nieuwswebsite Bild.de meer dan honderd plekken en objecten doorzocht, waaronder pizzeria's. De meeste invallen waren in Noordrijn-Westfalen en Beieren. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht, zei de federale politie in Wiesbaden. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn er ook invallen geweest in Zuid-Amerika.

De actie is het gevolg van een onderzoek dat in 2016 is begonnen en op Europees niveau is gecoördineerd. De actie wordt woensdag om 12.00 uur bij Eurojust in Den Haag in een persconferentie toegelicht. Daar zijn onder anderen vertegenwoordigers van de vier landen en van Eurojust en Europol bij.