Politie arresteert twaalf mensen in het onderzoek naar de aanslagen in Londen

Diezelfde politie heeft zondagmorgen invallen gedaan in woningen in het oosten van de stad. Daarbij zijn twaalf arrestaties verricht. Volgens SkyNews woonde een van de aanslagplegers op een van de adressen. De politie bevestigde zondag dat de invallen te maken hebben met de aanslagen van zaterdagavond.

Er worden op dit moment nog steeds woningen doorzocht, zegt de politie. Een speciale terreureenheid deed de invallen in de wijk Barking. Volgens ooggetuigen werden er explosieven gebruikt bij het betreden van het desbetreffende pand, rond 8.00 uur. De straten eromheen werden afgezet tijdens de inval.

Het incident is vooralsnog niet opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat, die kortgeleden nog de verantwoordelijk nam voor de aanslag in Manchester op 22 mei. Toen vielen bij een optreden van zangeres Ariana Grande 22 doden na een zelfmoordaanslag.

Volgens de ambulancedienst in Londen zijn zeker 48 mensen naar zes verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht voor behandeling. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Andere slachtoffers werden ter plekke behandeld voor lichte verwondingen, en de politieagent verkeert niet in levensgevaar.

Op de London Bridge reden zaterdagavond rond tien uur drie mannen in een bestelbusje met hoge snelheid in op voetgangers. Daarna reden ze door, en stapten uit bij Borough Market. Daar staken ze meerdere mensen neer, onder wie een politieagent. De mannen droegen vesten die eruit zagen als bomgordels, maar die bleken nep te zijn.

Een andere getuige zei dat hij bezig was om een aantal foto's vanaf de brug te maken toen hij ineens iets hoorde. "Een soort ploppend geluid, gevolgd door een soort knal. Daarna hoorden we mensen schreeuwen." Een derde getuige meldt dat het leek alsof het busje bewust groepen mensen zocht. Hij zag daarna ten minste zes mensen op de grond liggen. "Het was afschuwelijk."

"Wij liepen op de brug toen het autobusje zich ineens naar de stoep verplaatste", zei een getuige tegenover Reuters. "We zagen dat een paar mensen overreden werden." Volgens de getuige werden sommigen van hen van achter aangereden. "Ze zagen het busje niet eens over de stoep aan komen rijden. Gelukkig kwam de politie snel ter plekke."

May gaf aan dat het antiterreurbeleid en de -wetten tegen het licht worden gehouden. De politie moet daarmee meer mogelijkheden krijgen om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Ook eist May dat internetbedrijven meer doen tegen online haatzaaien. May zegt ook dat de afgelopen tijd vijf mogelijke aanslagen zijn verijdeld. Dit jaar is Groot-Brittannië drie keer getroffen door een terroristische aanslag.

De Britse premier Theresa May vindt dat er te veel tolerantie is voor extremisme in het Verenigd Koninkrijk, zei ze vandaag. "Het is tijd om te zeggen: genoeg is genoeg. De daders van de aanslagen hadden allemaal één ding gemeen: een radicaalislamitische achtergrond. Daar moet harder tegen worden opgetreden."

May: 'Genoeg is genoeg'

Paul Nuttall, leider Ukip, weigert de campagne van zijn partij op te schorten omdat hij gelooft dat de "Islamitische terroristen" dat juist willen. "Meer dan ooit is het voor ons belangrijk om dit kwaad te confronteren met de democratische principes die dit land hebben gemaakt tot wat het is", zegt Nuttall. "Het is tijd om onze doden met meer dan alleen woorden te eren."

De verkiezingen van aankomende donderdag 8 juni gaan door, zei premier May. Verschillende partijen hebben uit respect hun campagne stilgelegd. "Maar we mogen nooit toestaan dat geweld het democratisch proces verstoort", zei May. "Dus de campagnes worden morgen hervat en de verkiezingen gaan donderdag door zoals gepland." Burgemeester Khan is het daarmee eens. "Zij (de terroristen, red.) willen ervoor zorgen dat wij niet meer genieten van de vrijheden die we hebben. Ze willen dat wij donderdag niet naar de stembus gaan, maar dat mogen wij niet toestaan."

Aanslag met auto

In maart werd Londen ook al opgeschrikt door een aanslag met een auto op voetgangers. Toen op de Westminster Bridge, niet ver van de parlementsgebouwen. Een 52-jarige man raasde over het trottoir en kwam tot stilstand tegen een hek. Daarna stapte hij uit en stak een politieman dood, voordat hij zelf werd neergeschoten.



Door de aanslag kwamen naast de agent vier mensen om het leven. Terreurgroep Islamitische Staat claimde dat de aanslagpleger een IS-soldaat was. Het was destijds sinds december 2016 de tweede aanslag in West-Europa. Met de aanslag van gister is dat aantal naar vijf aanslagen binnen een half jaar gestegen. Vier keer werd een auto als middel gebruikt.

Er is geen echter verband tussen de terroristische aanslagen die Groot-Brittannië de afgelopen drie maanden hebben getroffen. Dat zei premier Theresa May vanmiddag tijdens een persconferentie. Ze stelt dat er sprake is van kopieergedrag.

"Terrorisme inspireert terroristen. De terreurdaden hebben weliswaar geen directe link, maar hebben wel met elkaar gemeen dat ze gepleegd zijn vanuit een kwaadaardige ideologie van moslimextremisme, die haat predikt en verdeeldheid zaait."