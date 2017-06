Politie arresteert op Heathrow verdachte van aanslag in Manchester

De politie benadrukt dat de arrestatie gepland was, en dat de luchthaven niet in gevaar is geweest.



Tot nu toe werden negentien mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag. Twaalf daarvan zijn weer vrijgelaten, zonder aanklacht. Zeven mensen zitten nog vast voor verhoor, aldus de politie.



Door de aanslag bij een concert van Ariana Grande werden 22 mensen gedood. De aanslagpleger zelf kwam ook om het leven.

Beelden van beveiligingscamera's waarop de aanslagpleger in Manchester te zien is. © EPA

