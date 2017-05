Politie: 19 doden bij mogelijke aanslag stadion Manchester Arena

Dit weten we tot nu toe: Lees verder na de advertentie Ariana Grande © epa - Aan het einde van een concert van zangeres Ariana Grande in stadion Manchester Arena heeft zich dinsdagavond rond 22.45 (lokale tijd) een explosie voorgedaan.



- De politie heeft bevestigd dat tenminste 19 mensen zijn omgekomen bij wat (tot anderszins bewezen) wordt beschouwd als een terreuraanslag.



- Nog eens 59 mensen raakten gewond. Veel mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht.



- Volgens de Britse transportpolitie vond een explosie plaats in de foyer, Manchester Arena zegt dat er een ontploffing was in de openbare ruimte vlak buiten het stadion.



- De politie heeft een noodnummer geopend voor bezorgde familieleden: 0161 8569400.

Verklaring Britse premier May De Britse premier Theresa May heeft een korte verklaring uitgebracht. 'We werken eraan om alle details boven water te krijgen van wat door de politie wordt beschouwd als een verschrikkelijke terreuraanslag. Al onze gedachten zijn bij de slachtoffers en de families van hen die hierdoor zijn getroffen.' May schort tot nader order haar campagne voor de Britse voorverkiezingen op. De verkiezingen vinden op 8 juni plaats.



Volgens Ian Hopkins, politiechef van Manchester, worden de gewonden in diverse ziekenhuizen in en rond Manchester behandeld. 'We werken samen met de Britse inichtingendiensten. Dit is een zorgwekkende tijd voor iedereen.' Hij wilde geen vragen van de pers beantwoorden.



Een flink aantal ambulances en brandweerauto's omringen het stadion. Politiehelikopters cirkelen boven het gebied. Inwoners en bezoekers wordt gevraagd om de omgeving van de Manchester Arena te mijden. De straten rondom het stadion in het centrum van de stad zijn momenteel afgesloten. Treinen van en naar treinstation Victoria, dat pal naast de Manchester Arena ligt, rijden niet. Het treinstation is geëvacueerd.



Zowel omwonenden als bezoekers spreken tegenover The Guardian over een zeer luide knal vanuit het stadion na de toegift van Grande, rond 22.45 (lokale tijd). Op filmpjes van Twittergebruikers in de Manchester Arena is te zien dat bezoekers in paniek proberen de zaal te verlaten.



Een woordvoerder van Grande heeft laten weten dat de 23-jarige Amerikaanse zangeres ongedeerd is. Ze liet later zelf weten 'gebroken' te zijn. 'Uit de grond van mijn hart, ik vind dit heel heel erg. Ik heb er geen woorden voor.'





Brandweerlieden buiten de Manchester Arena. © AFP

Bebloede mensen 'We zagen rook. Iedereen vluchtte weg. Sommige mensen waren gewond. Toen we eenmaal buiten waren, zagen we bebloede mensen', aldus een ooggetuige tegen de krant Manchester Evening News. Een journalist van de krant bericht dat het lokale ziekenhuis mensen met milde klachten heeft gevraagd om te vertrekken, omdat er veel gewonden worden verwacht.



Wat de explosie of explosies heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Minister Ben Wallace van Veiligheid spreekt van een 'aanval': 'In het licht van de aanval in Manchester, wees alstublieft waakzaam. En als u iets verdachts ziet, belt u dan de anti-terrorisme-hotline. Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers van het incident van vanavond en naar onze hulpdiensten, die de gewonden verzorgen en zorgdragen voor onze veiligheid', zo wordt hij geciteerd door The Guardian.



Eerder werd gemeld dat er een onploffing was geweest in de foyer van het gebouw, maar dat klopt volgens een verklaring van het stadion niet. Het incident vond plaats in de 'openbare ruimte', aldus de Manchester Arena.



Vanwege het incident rijden er geen treinen, trams en bussen meer. Voor concertgangers uit andere steden is het dus lastig om thuis te komen. Minderjarigen worden opgeroepen een hotel op te zoeken en niet in een taxi te stappen of met andere mensen mee te gaan.



Manchester Arena is een multifunctioneel stadion dat in 1995 zijn deuren opende. Er worden vooral concerten gegeven en sportwedstrijden (zoals boksen en zwemmen) gehouden. Er passen volgens Sky News 21.000 toeschouwers in. Het concert was uitverkocht. © REUTERS De Manchester Arena. © Google Maps © REUTERS Concertgangers lopen verdwaasd het stadion uit. © REUTERS

