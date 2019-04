Politicoloog John Curtice weet één ding zeker: een no deal-brexit wordt het niet

Ze heeft hem nog niet in het vizier of advocate Sally Shorthose stormt op politicoloog John Curtice af. Het is net acht uur geweest, maar voor beiden is de werkdag al begonnen - met het nieuws van de opnieuw uitgestelde brexit nog helemaal vers. “Iedereen waarvoor ik werk heeft ergens in de afgelopen jaren wel eens tegen me gezegd: ik zou zo graag eens zekerheid hebben over wat er gaat gebeuren”, zegt Shorthose. “Brexit, deal, no deal, geen brexit – als er maar eens iets besloten wordt. Dan kunnen we ons tenminste goed voorbereiden. Weten we op 31 oktober wél wat er gaat gebeuren?”

De EU is door de bocht gegaan door dit uitstel te verlenen. Ze hadden gezegd dat het niet zou gaan gebeuren John Curtice

De 65-jarige Curtice is een zogenaamde ‘bekende wetenschapper’ in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel hij eigenlijk werkt aan de universiteit van Strathclyde in Glasgow, staat hij in het Verenigd Koninkrijk vooral bekend als ‘de politicoloog van de BBC’, omdat hij voor omroepen en kranten vaak onverwachte politieke gebeurtenissen duidt en zich aan voorspellingen waagt die nogal eens uitkomen.

Afstel Op deze ochtend is Curtice in Londen voor een al lang geplande paneldiscussie met politici, die vanwege het nieuwe brexit-uitstel van woensdag opeens hoogst actueel is. Advocate Shorthose is vooral benieuwd naar zijn mening omdat Curtice in het hele Verenigd Koninkrijk misschien wel de enige is die zegt dat hij ‘geen mening’ heeft over brexit – hij publiceert vooral veel artikelen over wat opinie-onderzoek hem vertelt. Dat is vooral dat de bevolking van het Verenigd Koninkrijk het hopeloos oneens is. Toch kan hij Shortose wel één ding zeggen: wat er gisteren is gebeurd is meer dan alleen uitstel. Het is een verkapte vorm van afstel van in ieder geval één van de opties: die van een no deal. “Als ik advocaat was, zou ik mijn klanten vertellen dat ze zich niet omstandig meer hoeven voor te bereiden op een no-deal scenario. De kans daarop is aanmerkelijk kleiner geworden.” De reden is eenvoudig: zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU proberen een no-deal te voorkomen. Curtice: “De EU is door de bocht gegaan door dit uitstel te verlenen. Ze hadden gezegd dat het niet zou gaan gebeuren. De Britse regering wil duidelijk ook niet zonder deal de EU uit. Dat maakt de waarschijnlijkheid dat het ooit nog wel gaat gebeuren verwaarloosbaar.”

Speculaties over nieuwe leider Maar meer duidelijkheid voor de klanten van Shorthose, waaronder veel bedrijven in de farmaceutische industrie, kan de hoogleraar niet geven. Ook op 31 oktober zal die er niet zijn, verwacht hij. “Zelfs al zou het parlement meteen al voor de deal van May hebben gestemd of in het niet erg waarschijnlijke geval dat ze dat de komende tijd nog gaan doen, ook dan was er geen zekerheid geweest. Dan beginnen de onderhandelingen pas. De komende tijd zullen de speculaties over een nieuwe leider doorgaan, en die vergroten de onzekerheid alleen nog maar. Want wie weet wat een nieuwe premier gaat doen?” In ieder geval zal noch May, noch een nieuwe leider in staat zijn om voor 31 oktober een nieuwe deal te organiseren. “De EU heeft dat uitgesloten. Maar mochten ze ook op dat punt van mening veranderen, dan is daar even niemand waarmee je kunt onderhandelen. Het komende half jaar is de EU vooral met zichzelf bezig: een nieuw parlement, een nieuwe commissie. Pas na 31 oktober kan er misschien iets nieuws op tafel komen. Dan zou er dus opnieuw uitstel nodig zijn.” Die wetenschap zal de voorlopig de frustratie van de Engelsen niet bepaald tot bedaren brengen. “De helft van de mensen die in 2016 voor het verlaten van de Europese Unie stemden, wil het liefst nu zonder deal weg”, weet hij. “Aan de andere kant van het spectrum staan even veel mensen die een nieuw referendum willen, waarin opnieuw wordt gevraagd of mensen toch niet liever in de EU zouden willen blijven.”

