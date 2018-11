Politici in Lelystad boos over verdwijnen van spoedeisende hulp

De boodschap dat acute verloskunde en de spoedeisende hulp toch verdwijnen, valt slecht in Lelystad. Minister Bruno Bruins van medische zorg beloofde eerder in de Twee Kamer dat hij zich tot het uiterste zou inspannen om acute verloskunde en spoedeisende hulp in Lelystad te behouden. Hij wilde daar ook geld voor uittrekken: structureel 4,4 miljoen per jaar.

Lokaal VVD-raadslid en oud-wethouder zorg Meta Jacobs is ‘vreselijk teleurgesteld’ in Bruins. “Hij heeft in het debat gezegd dat de acute zorg overeind moest blijven. Wat ons betreft was dat echt een toezegging. Er komen verkiezingen aan voor Provinciale Staten. Denkt u dat ik nog op de markt ga staan flyeren? Ik kan niet aan mijn kiezers uitleggen dat een VVD-minister dit belooft en niet nakomt.”

Wij dringen er bij St Jansdal en de zorg­ver­ze­ke­raar op aan dat er nogmaals gekeken wordt naar de mogelijkheden voor 24/7 spoedeisende hulp Ina Adema, burgemeester Lelystad

Jack Schoone van Leefbaar Lelystad, de tweede partij van de gemeente, overweegt maandagochtend de A6 te blokkeren, ‘als dat nodig is’, zo zei hij tegen Omroep Flevoland. Hij wil eerst de gesprekken van de komende dagen afwachten. “Dat is natuurlijk een grapje van mijn collega, we gaan niet echt de weg blokkeren”, reageert Jacobs. “Het gaat erom dat we aandacht krijgen. We zijn de afgelopen tijd te tam geweest.”

Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk wil de locaties in Lelystad en Dronten van de IJsselmeerziekenhuizen een doorstart geven, maar gaf al aan dat het niet lukt om de acute verloskunde en een volledige spoedeisende hulp overeind te houden. Zelfs met extra geld van het Rijk lukt dat niet, denkt Bruins nu ook. Er zijn te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen en artsen in de regio. Er is bijvoorbeeld een tekort aan kinderartsen.

Dure voorzieningen St Jansdal wil alleen poliklinische zorg leveren in Lelystad. Voor een spoedeisende hulp zijn dure voorzieningen nodig, zoals een operatiekamer, laboratorium en radiologische apparaten, die het ziekenhuis verder niet gebruikt. Daarom wil het ziekenhuis alleen een beperkte spoedpost openhouden, die niet 24 uur per dag bemand is. Burgemeester Ina Adema (VVD) vindt de aanwezigheid van een volwaardige spoedeisende hulp voorziening ontzettend belangrijk voor de regio Lelystad, met 180.000 inwoners en ‘een nog altijd groeiende populatie, en gelet op de uitgestrektheid van de regio’. “Wij dringen er daarom bij St Jansdal en de zorgverzekeraar op aan dat er nogmaals gekeken wordt naar de mogelijkheden om een 24/7 spoedeisende hulp voorziening met OK te realiseren”, stelt ze in een reactie.

